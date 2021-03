Tikkende fugtbombe kan blive dyr at tørre

Nu er spor A på Kokkedal Skole ved at blive indrettet som den 1. etape af Fremtidens Skoler, og det er under det arbejde, at der kommer merudgifter for cirka 3,5 millioner kroner. I sig selv er det til at håndtere, men udfordringen er, at tendensen muligvis er den samme på resten af skolens tage, og det kan ud fra et forsigtigt skøn udløse en regning på 30 millioner kroner.