Tidligere skoleleder: 'Forældre er langt mindre autoritetstro'

Finn Drabe går på pension efter 36 år på Endrupskolen i Fredensborg

Fredensborg - 25. december 2020

66-årige Finn Drabe trækker sig tilbage efter 36 år på Endrupskolen i Fredensborg.

Selv om der er sket meget i gennem årerne, har højdepunktet uden tvivl været at Endrupskolen for tre år siden fik Danmarks højeste karaktergennemsnit.

"Det var ligesom at få en guldmedalje, så bliver det ikke større," siger han.

Finn Drabe kan heller ikke pege på nogle ting, han har fortrudt eller ville ændre i dag.

Finn Drabe glæder sig især over samarbejdet mellem skolerne i Fredensborg og henviser til en måling, der for nyligt viste, at forældrene placerer skolerne i Fredensborg Kommune på en fjerdeplads blandt alle landets kommuner.

"Tidligere var der jo ikke så mange målinger, men jeg er da glad for det høje niveau skolerne Fredensborg Kommune," siger han.

Blev ansat i 1984 Endupskolen blev opført i 1978. Finn Drabe begyndte på skolen i 1984 som timelærer, i en periode var han tillidsmand, og efterfølgende viceskoleleder, inden han i 2006 blev skoleleder. Da han kom til skolen, var det en helt anden tid.

"Dengang var det jo i langt højere grad op til den enkelte lærere at stå for undervisningen, hvor der i dag et langt større samarbejde på tværs af klasserne og imellem lærerne på de enkelte klassetrin," siger han.

På det tidspunkt var der seks skoler i den daværende Fredensborg-Humlebæk Kommune. I dag er der seks skoler i Fredensborg Kommune.

Mens mange af de andre skoler er blevet lagt sammen, har Endrupskolen fået lov til at bevare sin selvstændighed som folkeskole. Samtidig har der kun været tre skoleledere i skolens levetid. Den kontinutitet er én af skolens styrker.

"Den ansvarlighed, der er omkring undervisningen og det samspil, der er i mellem skole, elever, lærere og forældre, har hele tiden været der," siger han.

Forældre-intra Noget som derimod har ændret sig, er forældrenes kommunikation med skolen.

Den er blevet meget tættere efter forældre-intra blev indført i 2007, hvor folkeskolerne gik over til digital kommunikation.

Det har skabt helt nye muligheder for forældrene at følge med i hvad der sker på skolen. Det er både godt og skidt, mener Finn Drabe, men hvis lærerne ikke passer på, risikerer de, at bruge for meget tid på at kommunikere med enkelte forældre.

"Det handler om at lærerne skal bruge tid på at undervise og forberede sig, og det må ikke gå ud over undervisningen," siger han.

Samtidig peger Finn Drabe på, at forældrenes fokus også har ændret sig.

Stiller flere spørgsmål "Hvor forældrene tidligere tog udgangspunkt i fællesskabet, så tager mange forældre i dag udgangspunkt i deres eget barn," siger han.

Samtidig er forældrene blevet mindre autoritetstro.

"Hvor skolen tidligere kunne melde noget ud til forældrene og sige: Sådan er det bare! - Så er forældre langt mindre autoritetstro i dag, og stiller mange flere spørgsmål," siger han og nævner et eksempel.

"Under coronanedlukningen har der været nogle eksempler, hvor vi har meldt noget ud fra skolens side omkring brug af mundbind og værnemidler, og hvor der har været nogle forældre, som efterfølgende har spurgt til, hvorfor det er blevet indført," siger han.

Finn Drabe advarer mod, at skolen og lærerne bruger for meget tid på enkelte forældre.

"Det er en balance, for vi er ved at nå et punkt, hvor vi skal til at skelne mellem nice to have og need to have," siger han.

Corona-afsked Finn Drabe stoppede den 8. december, men på grund af corona blev der ikke afholdt nogen reception. I stedet måtte Finn Drabe tage afsked med lærerne i små grupper.

"Det er en på alle niveauer en historisk tid vi lever i," siger han.

Tid til familien Privat er Finn Drabe gift med Kirsten Heldbjerg og har to børn, Aske og Camilla. Derudover har han tre børnebørn, Sigrid, Ebbe og Mads, som han nu kommer til at se mere til.