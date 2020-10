Lena Søgaard, fra Fredensborg, bliver ny formand for Børnesagens Fællesråds bestyrelse. Pressefoto.

Send til din ven. X Artiklen: Tidligere lokalpolitiker kæmper børnenes sag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tidligere lokalpolitiker kæmper børnenes sag

Lena Søgaard, der er tidligere byrådsmedlem i Fredensborg-Humlebæk kommune er ny formand for Børnesagens Fællesråds bestyrelse

Fredensborg - 10. oktober 2020 kl. 06:00 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Tidligere byrådsmedlem i Fredensborg-Humlebæk kommune, Lena Søgaard, fra Fredensborg, bliver ny formand for Børnesagens Fællesråds bestyrelse.

Lene Søgaard overtager 8. november formandsposten efter René Skau Björnsson. Samtidig lancerer Børnesagens Fællesråd en ny handlingsplan med fokus på øget medlemsinddragelse.

Lena Søgaard, der er forretningsfører for Foreningen til Støtte for Mødre og Børn, overtager formandsposten efter forhenværende folketingsmedlem, René Skau Björnsson, der har været formand for Børnesagens Fællesråd siden 2013.

Tre år i bestyrelsen Lena Søgaard har siddet i bestyrelsen for Børnesagens Fællesråd i tre år, og har taget del i arbejdet med organisationens nye strategi, som videreudvikles og udmøntes samtidig med formandsskiftet.

"Jeg glæder mig til at bidrage til, at Børnesagens Fællesråd i de kommende år udnytter organisationens helt unikke position til at sætte fokus på rettigheds- og børnefattigdomsområdet", siger hun i en pressemeddelelse.

Lena Søgaard har mange års erfaring med formands- og bestyrelsesarbejde, og derudover har en lang karriere som leder i politisk styrede organisationer med i sin rygsæk.

Børnesagens Fællesråd blev etableret i 1903 og er i dag et netværk af 18 landsdækkende organisationer, der arbejder for at sikre børn i udsatte positioner en tryg og god opvækst.