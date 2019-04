På gymnasierne fylder karakterer enormt meget, og eleverne får dem flere gange om ugen. Det er et evigt fokus på præstation, der kan ødelægge trivsel og glæden ved bare at lære, mener Anna Ockelmann (th), der her sidder på NGG med en veninde, Majken Jensen. Foto: Allan Nørregaard

Tid er et nøgleord til de unges trivsel

Se unge lever i en hverdag, hvor de hele tiden får at vide, at karaktererne er afgørende for deres fremtid.

Nutidens unge er i mistrivsel, og det skal løses ved at give tiden tilbage til de unge i stedet for et årtis fokus på tests og karakterer. Det er hovedbudskabet fra en ung folketingskandidat og en erfaren SF'er.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her