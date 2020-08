Ti nye boliger nær et stort valnøddetræ

En del af planen er nedrivning af villaen, der blev bygget i 1897 i historistisk stilart. For seks år siden blev bevaringsværdien vurderet, og den fik tallet 5, hvilket betyder, at den ikke er særlig bevaringsværdig. Således er der allerede nu taget stilling til, at hovedhuset må nedrives.

På grunden står et fint og sundt valnøddetræ, og naboerne kan fortælle, at det giver mange nødder. Den nye bebyggelse er i lokalplanforslaget placeret, så træet kan bevares. Bygningerne med største højde er placeret centralt på grunden, for derefter at trappe ned mod nabobebyggelsen. Et kastanietræ står med sprækker, og det ligger i lokalplanens tekst, at det kan fældes, først dog undersøges for flagermus.