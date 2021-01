Thomas Lykke Pedersen genvalgt

Socialdemokratiet i Fredensborg afholdt søndag både opstillingsmøde med valg af borgmesterkandidat, og efterfølgende generalforsamling. På grund af coronarestriktionerne blev det dog afholdt over internettet med mere end 40 deltagere. Det glæder dog borgmester Thomas Lykke Pedersen, at han blev genvalgt.

"Jeg takker for valget og tilliden fra partiforeningens medlemmer og ser frem til en god og sober valgkamp. Jeg vil fortsætte mit arbejde sammen med byrådet og borgerne så Fredensborg kan blive en af Danmarks bedste kommunerne målt på en stærk økonomi, høj kvalitet i vores velfærd og den grønne omstilling af vort samfund," siger han i en pressemeddelelse.

Også formand for byrådsgruppen, Per Frost Henriksen glædede sig over resultatet.