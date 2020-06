Thomas Bak går efter en plads i folketinget

Tidligere byrådsmedlem i Fredensborg Kommune, Thomas Bak, stiler nu efter en plads på Christiansborg. På et opstillingsmøde i torsdags i Venstre blev han af en enig kredsbestyrelse indstillet som ny folketingskandidat for Venstre i Fredensborgkredsen. Kredsen omfatter Hørsholm og Fredensborg kommuner.

Opstillingen skal behandles af medlemmerne på et møde den 13. august.

I en pressemeddelelse hedder det blandt andet, at der oprindeligt var fire kandidater i spil, men bestyrelsen er enig om alene at indstille Thomas Bak som Venstres Folketingskandidat i Fredensborg kredsen.

- Thomas Bak vil være en super stærk kandidat for Fredensborg kredsen, udtaler kredsformand Jørgen Eirfeldt.

- Thomas Bak har den pondus og politiske erfaring, der skal til for at få et godt folketingsvalg. Thomas har en stor viden og erfaring fra det politiske arbejde, og trods sine kun 40 år har han mere end 25 års erfaringer i Venstre i form af tillidsposter, herunder fra både regionsrådet og som mangeårigt medlem af byrådet i Fredensborg.