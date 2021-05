Tennisklub kunne fejre genåbning med indvielse af nye baner

"Takket været en utrættelige politiske indsats fra de to byrådsmedlemmer og medlemmer af Fritids- og Idrætsudvalget Charlotte Sander (S) og Bo Hilsted (S) nåede de to nye baner at stå parat til udendørssæsonen," lyder det fra klubben i en pressemeddelelse.

"Jeg mener det er vigtigt at børn, unge og ældre har mulighed for at dyrke idræt i deres lokalmiljø, her har de også mulighed for at skabe nye relationer. I og med at Fredensborg tennis har haft en kæmpe tilgang af nye medlemmer, er det vigtigt at der er banekapacitet, derfor var det vigtigt vi fik de nye baner klar til forårssæsonen," sagde hun i sin tale.