Tennisklub holder åbent hus

I dagens anledning inviterer klubben alle interesserede til at lægge vejen forbi klubbens baner enten på klubbens anlæg på Græstedgård, Græstedgårdsvej 1, i Kokkedal eller på klubbens helårsbane i Mikkelborg ved ishuset til en dag med tennisspil, sjove aktiviteter og hygge fra kl. 10-14. Det er gratis at deltage, og gæsterne kan kvit og frit låne ketsjere og bolde.

Det fortæller klubbens formand Helena Lytton, der dog understreger, at man dog ikke behøver at være borgmester for at være med.

"Til Tennissportens Dag får alle mulighed for at prøve at spille tennis. Alle er velkomne og alle kan være med - uanset alder og om man har prøvet at spille det før. Vores trænere står klar til at hjælpe deltagerne i gang på banerne," siger hun i en pressemeddelelse.