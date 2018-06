På billedet ses formand Henrik Thorsøe og næstformand Thomas Kønigsfeldt sammen med 1. holdets suveræne 1. single Sophie Engelsbak.

Tennisklub glæder sig over historisk dag

Fredensborg - 04. juni 2018 kl. 06:20 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Aldrig tidligere i kommunens historie har et tennishold ligget i 1. division. Men det har fællesskabet Øresund Tennis nu lavet om på, da 1. damehold sidste år rykkede op med en række suveræne sejre i 2. division.

Det fortæller Lars Gulmann, formand for Øresund Tennis. Han glæder samtidig over, at nyhederne om holdets fremgang og aktiviteterne i Øresund Tennis er nået ind til tennisforbundet. De flotte resultater fik formand Henrik Thorsøe og næstformand Thomas Kønigsfeldt til at komme forbi tennisbanerne på Kastanievej i Fredensborg lørdag formiddag for at overvære den første kamp i 1. division og få en snak med spillere og ledere, om hvad det er, som lykkes i Øresund Tennis i øjeblikket.

- Øresund Tennis vægter fællesskab, og tror på at mange spillere også skaber elite - og ikke omvendt. Det tjener til inspiration for Dansk Tennis, at man bygger en succes på at have alle med udtaler Henrik Thorsøe.

Næstformand Thomas Kønigsfeldt er ligeledes imponeret også over den store opbakning til kampene, hvor Øresund Tennis tit har omkring 150 tilskuere, hvilket er imponerende, når man i elitedivisionen ofte har meget færre besøgende, fortæller Øresund Tennis i en pressemeddelelse.

Holdkampen mod Lyngby endte 2-2 efter en bemærkelsesværdig sejr i 1. singlen til Sophie Engelsbak over en meget lovende juniorlandsholdspiller fra Lyngby. Samtidig med det gode spil kan man glæde sig over, at fremtiden også tegner lovende. Mens Malene Frei kæmpede en drabelig kamp på bane 3, blev der samtidig givet debut på 2. holdet til hendes 12 årige datter Stine Frei Madsen, som ovenikøbet fik en debutsejr med, da 2. holdet vandt 3-1.