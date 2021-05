Se billedserie Inden tennistræningen hopper Ejgil Pedersen på cyklen - så er han også varmet op. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Tennisklub er populær: Ejgil Pedersen fra årgang 1939 er nyeste medlem

Nivå-Kokkedal Tennisklub har vokseværk, og nyeste medlem er Ejgil Pedersen fra Nivå, der selvom han har rundet de 80 år, er klar til at uddele prygl på gruset fire gange om ugen: - Jeg er hurtig nok på de første meter.

10. maj 2021
Af Philip Horup

I 2012 cyklede Ejgil Pedersen fra Danmark til Paris, og nu beviser nordsjællænderen endnu engang, at han ikke lader sig begrænse af fødselsattesten. Den siger ellers årgang 1939, men Ejgil Pedersen er stadig frisk som en havørn, og derfor meldte han sig lørdag ind i en tennisklub.

Valget faldt på Nivå-Kokkedal Padel og Tennisklub - der lørdag holdt åbent hus - og efter at have inspiceret forholdene, var der ingen tvivl.

- Her er ganske flot og nydeligt, og banerne ser på nuværende tidspunkt meget fine ud. Der er de bedste betingelser for spillet, og jeg har fået en meget fin velkomst, siger Ejgil Pedersen.

Og med medlemskabet i hus har Ejgil Pedersen ikke tænkt sig at ligge på den lade ende. »Min absolutte forventning er at træne i klubben tre-fire gange om ugen«, siger Ejgil Pedersen, der glæder sig til at komme i gang:

- Tennis er en stor idræt for mig. Du finder hurtigt andre på dit niveau, hvor du kan være med, og det er en glæde. Jeg drømmer ikke længere om at blive verdensmester, og det betyder, at det er lettere at more sig over fejslagene og juble over de store slag, forklarer den aktive herre, der civilt har gjort karriere indenfor finanssektoren.

Skal spille året rundt Tidligere har Ejgil Pedersen spillet meget fodbold, ligesom han har været medlem af en cykelklub. I de senere år er kærligheden dog blevet kastet på tennissporten, og ved lørdagens åbent hus-arrangement i Nivå-Kokkedal Padel og Tennisklub lod han sig så overtale til at blive medlem:

- Jeg har jo hørt, der er mangel på ungdomsspillere, siger Ejgil Pedersen med et glimt i øjet og fortsætter:

- Nej, med mit CPR-nummer er det rigtig vigtigt at holde sig i gang hele året.

I flere år har han spillet tennis i Ølstykke, men det har primært været om vinteren, og kroppen har fortalt ham, at det ikke er nok. Hvis han fortsat skal holde formen og sit gode helbred ved lige, er han nødt til at dyrke idræt hele året.

Ikke bange for skader Det vil være en kæmpe fejltagelse at undervurdere Ejgil Pedersens evner på grund af alderen. »Jeg er hurtig nok på de første meter«, som han selv siger det, og generelt giver Nivå-spilleren den fuld gas på banen. Selvom det ikke ligefrem vil være godt for ham at løbe ind i en skade, har han således besluttet sig for ikke at holde igen i kampens hede.

- Når jeg går ind på banen, så kan jeg ikke begrænse mig. Det er svært at tage hensyn under kampen, men så kan det godt være, at det bagefter viser sig, at den bold skulle, jeg måske ikke have gået efter, fortæller Ejgil Pedersen, der ellers før har bøvlet med skader i sit liv.

I Nivå-Kokkedal Padel og Tennisklub har de blandt andet et oldboyshold, hvor der er indlagt socialt samvær efter træning, og Ejgil Pedersen værdsætter det sociale aspekt.

Oplever fremgang Og lige nu er der et regulært medlems-boom i klubben, der snart håber at opgradere anlægget med to helårsbaner og to padelbaner. Klubben tæller ifølge formand i Nivå-Kokkedal Padel og Tennisklub Helena Lytton omkring 300 medlemmer. Ved lørdagens arrangement kom der 12 nye til, og klubben har fået tilkendegivelser om, at endnu flere af deltagerne vil melde sig til de kommende dage.

- Tennis er en relativ coronasikker idræt, hvor der er god afstand mellem idrætsudøverne, og sporten kan dyrkes af hele familien, peger Helena Lytton på som en del af forklaringen.

2020 var et hårdt år for de fleste idrætsforbund i Danmark, hvor 89.000 medlemmer faldt fra sammenlignet med året før. Tennissporten oplevede dog en medlemsfremgang i år 2020.

En fremgang der ser ud til at fortsætte i hvert fald i Nivå-Kokkedal Padel og Tennisklub så længe Ejgil Pedersen ikke skræmmer de andre medlemmer væk med sin hårde serv.