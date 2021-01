Tendens i område med 1000 lejligheder: Opkøber for at leje ud

Teglgårdsvej i Humlebæk er en af kommunens største områder med etageejendomme, der for størstedelen er ejerboliger. Den lave rente gør det attraktivt at købe op og omdanne lejlighederne til udlejning, og det sker i stigende grad i private ejendomsselskaber, fortæller lokal ejendomsmægler. Foto: Allan Nørregaard

- Lejlighederne er stadig ikke kommet op på niveauet før finanskrisen, og derfor kan man stadig gøre et godt køb. Og det er der er en del, der vælger at gøre. De køber for derefter at leje ud, og der er også nogle, som samler lejlighederne i små ejendomsselskaber.

- I øjeblikket er det jo gratis at låne penge, og man får ikke noget for at sætte pengene i banken, forklarer Thomas Jürgensen, der tilføjer, at det får nogle af ejerforeningerne til at vånde sig lidt.