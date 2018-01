©THOMAS OLSEN 011212 DM I I MOBILTELEFON I VESTSJÆLLANDSCENTRET Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Teleselskab lover: I får bedre mobilsignal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Teleselskab lover: I får bedre mobilsignal

Fredensborg - 19. januar 2018 kl. 05:59 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TDC lover tre nye master på ganske kort tid, fordi Fredensborg Kommune har sænket taksterne for at udleje jord til master.

Der er endnu kun tale om en forventning. En mast skal efter planen placeres i Kokkedal, den anden i Humlebæk, mens den tredje placering endnu ikke er besluttet.

For TDC Group har det været afgørende, at byrådet i Fredensborg Kommune i november 2017 besluttede at følge en model for leje af kommunale grunde, som Erhvervsstyrelsen har udarbejdet.

Teleselskabet glæder sig over, at det bliver »muligt at forudse priserne, og dermed bliver det lettere for teleselskaberne at planlægge udvidelser af mobilnetværket«.

Reelt bliver det også billigere, og netop det har udgjort det politiske slagsmål om sagen. To synspunkter har stået over for hinanden, og den overordnede diskussion går på, at teleselskaberne tjener så mange penge, at lejen af arealer til mobilmaster ikke er afgørende for, at teleselskaberne får overskud.