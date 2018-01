Teater søger frivillige, der vil lære om lys og film

Det giver mulighed for, at frivillige kan lære af de professionelle, og dette forår er der en ny chance for folk med interesse for lys og lyd. Søndag den 28. januar klokken 16.00 er alle velkomne til at kigge forbi Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio, Jernbanegade 4 i Fredensborg.