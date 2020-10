»Hvad blev der lige af alle de år? Forsvandt de bare? Har jeg overhovedet været her? Jo, det har jeg jo!« Det er blot en af de mange ordvekslinger, som man kan høre i Egedal Byens Hus mandag aften.

Send til din ven. X Artiklen: Teater om at stå - og blive pensionist Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Teater om at stå - og blive pensionist

Fredensborg - 25. oktober 2020 kl. 09:19 Kontakt redaktionen

I Teater C:ntacts forestilling »Selv granvoksne mænd drømmer« fortæller 10 mænd om at have levet et helt liv, om deres sorger og deres drømme.

Publikum hører om det, at blive ældre, og de store omvæltninger i livet; hvad sker der, når et langt liv på arbejdsmarkedet stopper, og når de mennesker, man har mest kære, går bort? Hvad gør man, når ensomheden rammer?

»Da hun døde blev jeg nok ensom, eller... Jeg vil hellere sige at jeg blev alene. Hvad er egentlig forskellen?«, spørger Jesper i forestillingen.

»Jeg ved ikke, om det er angsten for at være alene, eller om det er panik i al almindelighed. Faktum er, at jeg aldrig har haft så mange kærester, og fået så mange tilbud, som efter jeg blev enkemand som 65-årig«, konstaterer Peter.

Skuespillerne har grinet, de har grædt og sammen har de lavet en forestilling fyldt med humor, sang og dans, og en række varme erindringer.

Brugerrådet i Egedal Byens Hus arrangerer forestillingen med tilskud fra Fredensborg Kommune. Under hensyntagen til retningslinierne ift. Covid-19 er et begrænset antal gratis billetter udbudt via www.place2book.dk.

Deltagerne holder afstand og spritter af. Det sker mandag den 26. oktober klokken 19.00 i Egedal Byens Hus, Egedalsvej 2 i Kokkedal.