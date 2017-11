Teater om »Konen i muddergrøften« i den gamle biograf

Forestillingen finder sted klokken 11.00-11.45 og er beregnet for børn fra 0-9 år og deres voksne ledsagere. Publikum skal ikke regne med en helt traditionel gengivelse af de gamle klassikere. I teatrets version er det for eksempel ikke nok for konen med et nyt hus, hun må da også have en ny støvsuger. Budskabet om at det ender skidt, hvis man aldrig stiller sig tilfreds og udviser for megen grådighed, er selvfølgelig intakt. Tilmelding skal ske via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside under Program. Det koster 25 kroner for voksne, børn er gratis.