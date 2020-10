Teater i det smukke hus: En rejse gennem alderdommen

En samling af kortere tekster - monologer, dialoger, scener og digte - som under ét udgør en rejse gennem alderdommen. Det kan publikum opleve i teaterhuset på Kalvehaven i Nivå, hvor Nivå Amatør Teater opsætter »De evige højder« af Kaj Niessen.

Med humor og barokke indfald gennemspilles i en kabaretagtig form scener fra den sidste del af livet - til tider skildret som kunne det være begyndelsen på samme. Nivå Amatør Teater minder om, at der er et stærkt begrænset antal billetter - grundet corona-restriktioner. Der er nummerede pladser og afstand, og fordelingen af pladserne sker efter først til mølle-princippet. Der er plexiglas i bar og billetsalg og afstandsmarkeringer. I pausen vil de udendørs arealer være tilgængelige.

Billetter a 90 kroner kan bestilles via nivaateater@live.dk eller på telefon 2712 2813. Læs mere på www.nivaateater.dk Læs mere om programmet for de kommende måneder under hver forestilling på: www.nivaateater.dk