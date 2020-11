Tandklinik ansætter ny tandlæge

"Jeg er så glad for at blive en del af Tandklinik Lyhnes team, fordi der både er så høj faglig standard og samtidig er så hyggeligt at være. Det er vigtigt for mig at behandle patienter et sted, som jeg kan stå inde for. Jeg kunne fra første gang, jeg trådte ind på klinikken, mærke det professionelle engagement, den gode stemning og hjertevarmen i det charmerende hus på gågaden," siger Clara Hartmann Berg i følge en pressemeddelse fra Tandklinik Lyhne. I pressemeddelelsen står der videre: