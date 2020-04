En suspendering af anlægsloftet har ikke den store praktiske betydning for Fredensborg Kommune, hvor det er andre faktorer end et »loft« der forsinker projekterne. Nivås nye bymidte består af en 1. etape med to nye supermarkeder, boliger og butikker - og den etape risikerer at blive forsinket af Corona-krisen, hvis kommunen fastholder borgerinddragelse med traditionelle store borgermøder. Fokus er nu på nytænkning af borgerinddragelse.

Tallene viser, at noget andet end anlægsloftet driller

At anlægsloftet er suspenderet, får næppe betydning for Fredensborg Kommune, der i de seneste år har haft det problem, at pengene bliver brugt for langsomt.

