I løbet af de næste par år skal Fredensborg Kommune bygge institutioner i Fredensborg og Kokkedal. Arkivfoto Foto: Thomas Arnbo

Tallene overrasker: Skal bygge institutioner for millioner

Fredensborg - 07. juli 2021 kl. 04:43 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Børnefamilierne er glade for Fredensborg Kommune, men det sætter politikerne under massivt pres. Forude venter institutionsbyggerier for over 100 millioner kroner, hvis politikerne skal sikre, at der er plads i vuggestuer og børnehaver. I en periode er der skabt plads ved at bruge alle ledige lokaler og lave mindre tilbygninger, men den tid er endegyldig ved at være slut.

- Vi har brug for at lægge en plan på både kort sigt og på længere sigt, og det har vi gjort nu, og det er en konkret plan. Nu sætter vi arealer på de steder, hvor vi planlægger at bygge. Vi er kommet ind til benet og har taget de nødvendige beslutninger, og det er en rigtig flot plan, som vi har lavet, siger Per Frost Henriksen (S), formand for Børne- og Skoleudvalget.

Prognoserne - og virkeligheden - viser et akut behov for pladser i Fredensborg og et næsten lige så stort behov i Kokkedal, ligesom kapaciteten i Humlebæk er udnyttet til det yderste. I øjeblikket er der kun behov for at bygge nye institutioner i Kokkedal og Fredensborg, fremgår det af prognoserne, der har overrasket politikerne. De afviser i al fald at have reageret for sent. Læs baggrundsartiklen om emnet i den tilknyttede artikel.