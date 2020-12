Talent fra Fredensborg er Danmarksmester i brydning

Den lokale bryder Marcus Ravn fra Fredensborg kan nu kalde sig for Danmarksmester i brydning for klubhold, efter han i weekenden vandt DM sammen med sine holdkammerater fra Brydeklubben Heros.

"Det var en fantastisk holdpræstation der sikrede guld til Heros-drengene, da der i lørdags blev afviklet danske holdmesterskaber for drenge som blev afholdt på hjemmebane i Frederiksværkhallen. Tredive års guldtørke er nu forbi, ja det er så længe siden at Heros kunne kalde sig landets bedste drengehold ved et DM. Det har været lige ved og næsten mange gange før, men Heros har ikke haft marginalerne på deres side," siger han.

"I finalekampen mod Herning viste Heros en magtpræstetion uden lige. Heros vandt 6-1. Alle kampene blev vundet på fald eller teknisk fald, eller på overskydende point før tid. Herning fik ikke scoret et eneste point i de seks kampe mod Heros i finalen, som til sidst kunne lade sig hylde til stort jubelbrøl fra de fremmødte tilskuere, samt tilskuere på livestreaming med over 5000 visninger fra indland og udland under stævnet, bla. hans tidligere træner fra polen Edgar Melkumov som sad hjemme i polen sammen med hele familien og heppede foran computeren på hans Drenge. Heros blev den mest suveræne vinder til et hold-DM i min tid i brydesporten", sagde Fleming Nielsen efter kampen.