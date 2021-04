Onsdag blev en 39-årig kvinde sigtet for butikstyveri. Arkivfoto.

Taget på fersk gerning: Se hvad kvindelig butikstyv stjal

Nordsjællands Politi sigtede onsdag en 39-årig kvinde for butikstyveri i Humlebæk

Onsdag blev en 39-årig kvinde taget på fersk gerning da hun var på vej ud af SuperBrugsen i Humlebækcenteret.

Det skete kort før klokken 17.36, hvor en butiksdetektiv anmeldte sagen til politiet.

Her havde kvinden stjålet en dåseøl og et glas oliven og kapers fra butikken og ville nu forlade stedet uden at oplyse sit navn.