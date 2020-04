Artiklen: Taget for narkokørsel

En 32-årig mand blev lørdag aften klokken 18 stoppet af politiet, da han kørte nordgående ad Helsingørmotorvejen, ved afkørsel 6, Nivå. Politiet mistænker ham for at have kørt bil, mens han var påvirket af euforiserende stoffer. Han blev anholdt og fik taget en blodprøve og efterfølgende løsladt igen, oplyser vagtchef Daniel Cunneely.