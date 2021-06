Okay, vi følte, at vi havde travlt - men der kom ingen klager. Hvad siger Omsættertabellen. Hov, her troede vi, at alt var godt - men forældrene bemærkede travlhed. Kan det forklares med den reelle normering? Arkivfoto: Allan Nørregaard

Tag temperaturen på den reelle normering - og gør det flere gange

Ida Antvorskov var en af de forældre, der var med til at rejse kritikken af de fysiske rammer og normeringerne i Børnehusene Humlebæk for snart to år siden, og hun havde også gjort det på de interne linjer i årene op til. Hun har nu børn i selvejende institutioner, og hun mener, at »Omsættertabellen« kan være med til at italesætte forskelle mellem institutionerne og skabe et bedre fagligt grundlag for, at institutionerne kan lære af hinanden.