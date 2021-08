Se billedserie Her ses Caisa Marie Winkler Wille i forberedelse, inden hun gik på scenen, hvor hun sammen med sidemanden Sivalaxmanan B. Krishnapillai blev interviewet. De er Klimarådets yngste medlemmer i Fredensborg Kommune. Foto: Steffen Slot

Tag med til klimakonference: En summen af ideer kan fanges ude hos folket

At lytte til samtalerne til torsdagens klimakonference gav et godt indblik i det, der optager borgerne. Mange steder havde borgerne brug for politisk handlekraft til at komme videre med deres ideer.

Fredensborg - 21. august 2021 kl. 06:35 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

- Jeg er pilot, sagde Rasmus Langskov, da han skulle præsentere sig selv, og det blev der grinet lidt af ved bordet, hvor der skulle tales om grøn transport.

Han er også formand for bestyrelsen i Asminderød Boligselskab, hvor de længe har diskuteret opsætning af ladestandere til elbiler. Og det er svært at få opbakning til fra beboerne, fordi der er så mange udbydere af elstandere. Hvis eksempelvis Clever får opgaven med at opsætte ladestandere, er det dyrt for de beboere, der har ladeabonnement hos et andet selskab - hvis beboerne overhovedet har en elbil.

Egentlig ville gruppen slet ikke diskutere ladestandere, men de endte alligevel med at gøre det i nogle minutter, og konklusionen var, at politikere på landsplan må stille krav, ligesom der er stillet krav til mobilselskaberne.

Førhen var »roaming« stjernedyrt - nu er teleselskaberne tvunget til at samarbejde, og det samme skal udbydere af ladestandere. Sådan lød snakken ved et af bordene, og hvis man gik rundt og lyttede, fik man hurtigt en fornemmelse af, hvad der optog de over 100 mennesker, der deltog i torsdagens klimakonference på Fredensborg Skole Vilhelmsro.

CO2-minus med skov På en af skolens trapper sad Rasmus Willig, der netop havde holdt et kort inspirationsoplæg. Han er tidligere forsker på RUC og har skrevet bogen »Den bæredygtige stat«, og nu er han CSR-chef i biotekvirksomheden Gubra, der ligger i Hørsholm.

For at sikre virksomheden et negativt CO2-aftryk har Gubra opkøbt tre gårde på Langeland og planter 150 hektar til med skov.

- Jeg var dernede i forgårs. Det er fantastisk at se, hvad der sker på kort tid. Bygningerne kan vi bruge til kursusvirksomhed, og ja, man kan sagtens komme derned med offentlig transport. Det gjorde jeg, for jeg har ikke bil, fortalte han og afviste, at et så ambitiøst engagement i skovplantning kun er realistisk i medicinalbranchen, hvor der er vækst og overskud.

Rasmus Willig holdt en kort pause i minutterne efter, at han havde fortalt, hvad private virksomheder kan gøre for at få et negativt CO2-aftryk.

- Gubra har 150 ansatte, og der findes mange mellemstore virksomheder af samme størrelse, der har råd til at gøre det samme. Og der er landbrugsjord nok - især hvis vi lader være med at spise og producere helt så meget kød. I stedet vil vi få mere biodiversitet og flere naturoplevelser, sagde Rasmus Willig.

Krav i lokalplaner I skolens aula diskuterede en gruppe, hvordan der kan laves mere bæredygtige lokalplaner. Det udløste et konkret forslag om, at der skal stilles krav om solceller eller tilsvarende grøn energi, når der laves lokalplaner. Gerne med mulighed for at lagre den strøm, der bliver produceret.

Fakta Torsdag blev der afholdt klimakonference på Fredensborg Skole Vilhelmsro, hvor knap 130 borgere var tilmeldt.

På konferencen fik deltagerne korte, inspirerende ideoplæg og blev fordelt i grupper, hvor de skulle formulere gode ideer til klimaindsatser.

Værter for konferencen var borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Lars Simonsen (R) og formand for Klimarådet Louise Mehnke (S). Torsdag blev der afholdt klimakonference på Fredensborg Skole Vilhelmsro, hvor knap 130 borgere var tilmeldt.På konferencen fik deltagerne korte, inspirerende ideoplæg og blev fordelt i grupper, hvor de skulle formulere gode ideer til klimaindsatser.Værter for konferencen var borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Lars Simonsen (R) og formand for Klimarådet Louise Mehnke (S). Desuden talte de om, at der skal stilles krav om at genbruge materialer, hvor det er muligt. Ved bordet sad byrådsmedlemmerne Mie Stattau (V) og Ergin Øzer (S) i selskab med byrådskandidaterne Sidsel Dyekjær (Alternativet) og Mikkel Hartwich (K).

- Jeg arbejder med nedrivning, og jeg har været med til at fjerne et 100 år gammelt trægulv, der sagtens kunne ligge et sted mindst 40 år endnu, fortalte Mikkel Hartwich om nogle af de materialer, som det i dag er for dyrt eller kompliceret at genbruge.

Undervejs til klimakonferencen var der afsat tid til det sociale, og der var indlagt en pause, hvor Teaterforeningen Madam Mangor var forbi for at underholde. Thomas Malling og sangerinden Karen Mose kom i god tid og blev godt modtaget af borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), Lars Simonsen (R) og Lars Søndergaard (V), der stod i idrætssalen, der også fungerede som konferencens fælles mødesal.

To unge kastede sig modigt ind i flokken

Klimapanelets yngste medlemmer blev interviewet på scenen om deres engagement, efter at politikerne i deres velkomst havde læst op fra talepapirerne.

Her er et lille udpluk af det, som de unge sagde:

- Jeg kan skubbe politikere den rette vej. Vi har en anden måde at se nogle ting på, og jeg har mine klassekammerater bag mig. De kommer med input, som jeg skal tage med, og det er lettere for mig end politikerne at forstå, hvad de unge gerne vil have, sagde Sivalaxmanan B. Krishnapillai, der nu er gymnasieelev og brugte pauserne til flittigt at gå rundt og hilse på folk og tale med dem.

Således endte han ved planchef Jens Ulrik Romose og direktør Mads Toftegaard, hvor han med et bredt smil konstaterede, at hvis der blev bygget et nyt butikscenter i Kokkedal, ville han nok øge sit forbrug af den type varer, fordi han ikke behøver at tage langt for at gøre sine indkøb.

Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Video: Klimarådets yngste er klar til at give politikerne et skub her i stedet

Caisa Marie Winkler Wille, der også går på Espergærde Gymnasium, sagde:

- Jeg kører på mit femte år, og jeg var med til at starte et klimaråd i folkeskolen i 7. klasse. I den nye klimarapport fra FN var der ikke særlig mange nye oplysninger. Det var temmelig forudsigeligt, og det er bekymrende og forfærdeligt. Jeg håber, at det skubber til folk, så der kommer action.

Masser af ideer, men ikke flere hænder

Coloplast har sat turbo på den grønne omstilling og vil de næste fire år bruge 150 millioner på at ansætte 40 medarbejdere, der på verdensplan skal sikre, at den grønne omstilling gennemføres uden at fjerne fokus fra den kerneopgave, der skaber virksomhedens overskud.

Skal Fredensborg Kommune - i mindre målestok - kopiere den model for at sikre, at klimakonferencens mange ideer også gennemføres? Altså ansætte flere folk for at sikre hurtig fremdrift?

Nej, lød svarene fra borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) og Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

- Vi er ekstremt presset på servicerammen, som vi kommer til at overskride, selv hvis vi gennemfører besparelser på en række områder. Så vi kommer ikke til at ansætte flere, sagde Thomas Lykke Pedersen.

- Vi har allerede en afdeling på rådhuset, der arbejder med klima og bæredygtighed, og der vil være mange ting og ideer, som de kan sætte i gang uden at det er med til at overskride servicerammen. Det kan være øget udlån af elcykler og øget samarbejde med erhvervsvirksomhederne, supplerede Lars Simonsen.

- Hvis den grønne omstilling er vigtig, og hvis det vil hjælpe med flere medarbejdere, hvorfor går I så ikke til Folketinget og presser på for, at lønomkostninger til grøn omstilling skal fritages for servicerammen?

- KL har presset på for, at øgede udgifter på det specialiserede område ikke skal tælle med, men det sagde regeringen nej til. Det er 22 millioner kroner, og hvis de var undtaget servicerammen, havde vi ikke haft problemer i Fredensborg Kommune, fordi vi har jo pengene, svarede Thomas Lykke Pedersen og tilføjede:

- Jeg er også sikker på, at hvis man sammenligner os med andre kommuner, har Fredensborg Kommune ansat flere i vores klimasekretariat end de fleste andre kommuner.