Tag din konflikt til en mægler frem for advokat

Det skal være lige så normalt at søge hjælp til at mægle, når man står i en konflikt, som det er gå til lægen, hvis man har ondt, mener Vibe Arp-Hansen, der er uddannet advokat. Derfor har hun startet sin egen virksomhed, der tilbyder konfliktmægling.

Fredensborg - 23. april 2021 kl. 06:40 Af Thomas Kellermann

Først og fremmest skal det slås fast med syvtommersøm, at mediation og meditation ikke er det samme. Mens sidstnævnte handler om at finde ro, stammer ordet mediation fra engelsk og kan oversættes til "mægling". Det er dét, Vibe Arp-Hansen i 2019 besluttede at vie sit arbejdsliv til: At mægle konflikter.

Men det er ikke udelukket, at man også kan finde ro gennem mediation. I hvert fald har Vibe Arp-Hansen siden hun stiftede "Bliv Enige", der yder konfliktmægling, i 2019, set talrige eksempler på, at konfliktfyldte situationer bliver løst. Hun kan ikke gå ind i konkrete sager og afsløre navne på grund af tavshedspligt, men forklarer, at henvendelserne til Bliv Enige handler om alt fra skilsmissebørns bopæle, nabokonflikter om fældning af træer og byggesager, hvor leverandører eksempelvis ikke har leveret til tiden.

- Der kan mediationen langt mere end retssagen kan, understreger Vibe Arp-Hansen.

Mens det vil være kernen i en retssag, hvad der er fakta, og hvem der i henhold til en given lovgivning har ret, tilbyder mediationen forståelse mellem parterne, mener hun.

- Der vil parterne i konflikten få mulighed for at se, at der også er andre interesser på spil. Hvis det var et træ i en have, kunne det være, de pågældende naboer ville se, at der måske også var et andet træ, der spillede ind, at nogen eventuelt spillede høj musik om aftenen eller havde en hund, der gør. Måske ønsker den ene træet fældet på grund af manglende lys, mens den anden vil bevare det grundet æblerne, og den ene er generet af støj fra den andens hund, mens den anden ikke har hørt det som et problem. Når parterne ved mediation får mulighed for at forklare, hvad der er på spil for dem, viser der sig ofte en forståelse mellem dem, siger hun og uddyber:

Bliv Enige Stiftet af Vibe Arp-Hansen i 2019. Hun har tidligere arbejdet som advokat.

Man kan rette henvendelse med enhver type konflikt, både hvis der er knas i parforholdet, hvis man har nabokonflikt, arvestrid eller noget helt andet.

Læs mere på www.blivenige.dk - Ved mediation kan man nå frem til en helhedsløsning, fordi parterne har mulighed for at lytte til hinanden og indgå en skriftlig aftale, som de i modsætning til retssagens afgørelse selv har ejerskab over.

Håber på forandring Efter endt jura- og derefter advokatuddannelse besluttede Vibe Arp-Hansen at tage en pause fra sin karriere for at tage på jordomsejling fra 2014-2016. Selvom hun også på jurauddannelsen var fascineret af at høre om mediation, satte det for alvor skub i beslutningen om i 2019 at stoppe som advokat for at stifte Bliv Enige på Veksebovej i Fredensborg. Dog tilbyder hun stadig juridisk rådgivning i form af udarbejdelse af blandt andet testamenter, samværsaftaler og ægtepagter. Mediatorer kan og skal heller ikke erstatte advokater fuldkommen, medgiver Vibe Arp-Hansen.

- Selvfølgelig vil der være konflikter, der ikke kan løses ved mediation, og hvor der er brug for en principiel afgørelse, men jeg tror på, at det vil gøre en stor forskel i samfundet, hvis der sker et skift fra, at dem, der har en konflikt, starter med at gå til en mediator for at blive enige frem for at gå til en advokat for at få ret, siger hun.

Mens hun er stoppet som advokat, er hun i forbindelse med stiftelsen af Bliv Enige blevet associeret medlem hos Danske Mediatoradvokater, der har omkring 180 mediatoradvokater. De undersøger løbende, hvordan det går mediatorers forsøg på mægling af konflikter. I enterprisesager var der i alle de sager, hvor et medlem af Danske Mediatoradvokater satte sig ned med parterne og forsøgte at finde frem til en løsning, i 2018 79 procent, der fandt frem til en fælles løsning. Tallet ligger omkring det samme i erstatnings- erhverssager. Tallet for familie- og arveretssager ligger på 55 procent.

- Det kan godt svare sig at gå til en mediator. Statistisk set løses størstedelen af de sager, der medieres. At deltage i en retssag, der kan være i årevis, kan være meget ressourcekrævende både mentalt og økonomisk, ligesom det kan være drænende at være i en konflikt, uanset hvilken type. Derfor håber jeg, at der vil ske et paradigmeskift fra retssag til mediation, så dem, der oplever en konflikt, som det første vil gå til en mediator for at søge konflikten løst, siger Vibe Arp-Hansen.