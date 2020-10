Se billedserie Det er en trold som denne, Karsten Bech Nielsen håber at kunne finde et hjem til i Nivå. Den er lavet af genbrugsmaterialer, og så får den folk ud i naturen. Foto: Marianne Engholm

Tænk, hvis der boede en trold i Nivå

Karsten Bech Nielsen kæmper for at give Nivå en ny og stor naturoplevelse. Nu vil han have politikerne på banen: Hvor må trolden bo?

Fredensborg - 16. oktober 2020 kl. 06:28 Af Trine Lønbro Nielsen

Efteråret har sat sit præg på træerne omkring Lergravsøerne i Nivå, og de står nu smukt iklædt røde, gule og grønne nuancer. Vi går ad en lille grussti, der fører os væk fra trafikstøjen på Nivåvej. Herfra følger vi et mountain bike-spor, der fører os endnu længere ind i naturens vilde buskadser og videre ned til søbredden, hvor kommunen har anlagt en platform i bredde træplanker - måske så lystfiskerne bedre kan komme til?

Bevoksningen afslører i hvert fald, at det umuligt kan være mange mennesker, der har lagt vejen her forbi på det seneste. Grenene rager langt ind over sporet, og græsset titter op ad mudderet. Det er et sted som her, at Karsten Bech Nielsen forestiller sig, at en trold kunne bo.

- Her er roligt og vild natur, og så er det et småhemmeligt sted, som folk skal lede lidt efter. Det er sådan et sted, der egner sig, siger han.

Interesse for trolde Det er efterhånden længe siden, at Karsten Bech Nielsen begyndte at kæmpe for at finde et hjem til Nivå Trolden. Før havde han forslået en skulptur-sti rundt om Lergravssøerne, men det virkede ikke til, at der var den store opbakning til den idé, da han slog den op i forskellige facebookgrupper.

Sagen var en anden, da han delte en video om kunstneren Thomas Dambo, der er kendt for 'De 6 glemte kæmper', der til sammen danner en skulpturskattejagt, hvor besøgende kan gå rundt i skovene på Vestegnen og finde seks kæmpetrolde.

Her væltede det ind med likes og positive kommentarer, og Karsten Bech Nielsen selv syntes, at en trold af samme slags kunne være en hyggelig måde at forene kultur og natur i Nivå.

- Det er en måde at gøre det endnu mere spændende at komme ud i naturen, og vi har ikke rigtig så meget udendørs kultur her i byen.

Mere end 80 siger ja tak Den store opbakningen på Facebook gav lokalentusiasten blod på tanden, og han oprettede snart en facebookgruppe, hvor folk kunne blande sig i debatten og komme med gode ideer til projektet. Gruppen kalder han Nivå Troldens Venner, og den har i dag 89 medlemmer.

- Det her et projekt til alle områdets beboere, og derfor er det dejligt, at der er stor opbakning til Nivå Trolden fra de lokale, siger han.

Siden har han taget kontakt til Dambo, der hurtigt viste interesse for området.

- Han har kigget på fotos og luftfotos af området og har nu givet os et rigtig godt tilbud på en skitering af trolden, som den kunne se ud her, lyder det fra Karsten Bech Nielsen, der nu kun efterlyser opbakning fra politikerne.

Et møde med udvalget? Det er ikke penge, som Karsten Bech Nielsen ønsker byrådets hjælp til - dem finder han gerne gennem fonde - i stedet er det en placering, han er ude efter. Selv ser han som nævnt Lergravsøerne som et ideelt sted, men gør politikerne også det?

Mens borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) har ferie, og derfor ikke har mulighed for at kommentere på projektet, afslører partifælden Carsten Nielsen (S), der er næstformand for Kulturudvalget, at han ikke er afvisende overfor projektet og heller ikke overfor placeringen. Helt pålydende synes han nemlig, at det lyder som en sjov og forfriskende idé, og han nævner, at kommunen i et stykke tid har arbejdet med netop området omkring Lergravssøerne.

- Vi har i en tid udviklet området omkring søerne, og det kan man sagtens arbejde videre med. Dermed ikke sagt, at der vil være bred opbakning til at placere trolden her - det kan jeg ikke vide noget om, fortæller næstformanden, der opfordrer Karsten Bech Nielsen til at udarbejde en præsentation af projektet til Kulturudvalget.

- Det er meget lettere at tage stilling til projektet, hvis han deltager i et af udvalgsmøderne og her fortæller os om sin idé. Så kan vi tage hul på processen og sammen finde ud af, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre, og på den måde finde ud af om trolden skal til Nivå, fortsætter han og henviser til, at netop det med at finde den rette placering kan være lidt af en udfordring og langsommelig proces.

- Vi har set det før med Per Arnoldi-statuen i Humlebæk. Det kan tage tid, så hellere hurtigt få gang i processen.

En klimatrold Ude mellem løvtræerne er vi efterhånden nået rundt om den af Lergravssøerne, som Karsten Bech Nielsen kalder for 'Spejdersøen'. Som navnet antyder, er det den af dem, der ligger lige over FDF'ernes hytte.

På turen har vi mødt en enkelt mand.

Ifølge Bech Nielsen er det mere normalt slet ikke at møde nogen, og det synes han er en skam, for naturen er så pæn herude.

- Hele ideen med projektet er, at vi skal udnytte den smukke natur, vi har netop her i Nivå. Vi skal skabe nogle lokale oplevelser. Hvorfor skal vi tage bilen og køre til en helt anden by eller flyveren til et helt andet land, når vi har så meget smuk natur lige her?, spørger han retorisk og tilføjer, at den adfærd da ikke går særlig godt i tråd med hele klimabevægelsen.

Trolden til gengæld.. Den er en anden snak - den er lavet af genbrugsmaterialer og kan måske få folk til at lade bilen stå - bare engang imellem.