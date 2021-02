Tabte cigaret i sengen: 75-årig indlagt for røgforgiftning

Torsdag morgen blev en 75-årig kvindelig beboer på plejecenteret på Mergeltoften i Nivå kørt til observation for røgforgiftning, efter der havde været ild i hendes seng.

Personalet på stedet fik dog hurtigt slukket ilden og kontaktet brandvæsenet, som kørte til stedet for at sikre, at ilden hverken havde spredt sig eller ulmede nogen steder.

Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.