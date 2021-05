Forleden fortalte en nu 21-årig kvinde sin historie om, hvordan hun blev udsat for grooming. Det skete som en invitation, et opråb, med det ønske, at tabuet om grooming brydes, og at de voksne bliver bedre til at forebygge grooming. Her er de første politiske reaktioner. Arkivfoto: Thomas Olsen

Syv års skjulte krænkelser af tre børn fører til en form for refleksion

En sag er én sag for meget, siger Per Frost Henriksen om grooming i institutioner og på skoler. Han forventer, at emnet kommer til politisk diskussion.

Fredensborg - 23. maj 2021 kl. 10:07 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Sagen om grooming og seksuelle krænkelser i fritidsklubben Basen er blevet bemærket i det politiske miljø, og det gjorde sagen til dels også, da den i marts måned alene blev omtalt fra retten i Helsingør. - Vi skal som politikere og forvaltning gøre alt for at undgå den slags sager. Jo færre jo bedre - en sag er altid en sag for meget. Men det er også mit indtryk, at der bliver arbejdet med emnet hele tiden, og at det er et emne, som alle medarbejdere er meget opmærksomme på, siger Per Frost Henriksen (S), der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

