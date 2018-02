Svampene og det halve kongerige og andre historier om prins Henrik

- På et tidspunkt i slotshaven kom der tre dådyr springende med et par hunde i hælene. En kvinde skældte mig ud, fordi hun troede, at det var mine hunde, men jeg bad hende pænt om at rette henvendelse ved deres retmæssige ejer. Det viste sig, at det var prins Henrik, der havde ladet sine hunde rende frit. Han fik en reprimande fra kvinden, men det tog han ikke så højtidligt. De små hunde kunne jo alligevel ikke fange dådyrene, fortæller Erik Nørgaard fra Fredensborg.