Beboerne langs Rugvænget har næppe juridisk krav på at få dækket skader på sokler, når Gymnastikkens Hus skal bygges. Husene skal nemlig kunne klare lovlig trafik, men de kan stille krav til kommunens tilsyn med kørslen, vurderede Parcelhusejernes Landsforening i Frederiksborg Amts Avis i juli. Foto: Steffen Slot

Svær situation: Mareridtet er både lastbiler og juraen

Fredensborg - 26. august 2020 kl. 18:56 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Revner i mure og skader på sokler kan være et mareridt for enhver husejer, og udsigten til to-fire års tung trafik kan godt give søvnløse nætter for de beboere i Kokkedal, der må se deres stille villavej omdannet til adgangsvej til en byggeplads.

Læs også: For en advokatregning kan der repareres mange sokler

Men det er bare ærgerligt, lyder det fra Allan Malskær, formand for Parcelhusejernes Landsforening, og det skyldes ikke manglende medfølelse, men derimod kendskab til juraen på området.

- Hvis trafikken på vejen er lovlig, skal husene være bygget, så soklen kan tåle til tung trafik. Og en lastbil på 18 ton er lovlig trafik. Derfor kan man ikke bagefter komme og sige, at der er sket skader. For det skyldes en dårlig sokkel, ikke trafikken, forklarer Allan Malskær.

Juraen er ganske klar på det område. Det er simpelthen ikke muligt at få erstatning, og den samme retspraksis gælder i øvrigt, hvis naboen bygger nyt og banker spunsvægge dybt ned i jorden. Allerede i 1970'erne var reglerne, at husenes sokler og fundament skulle kunne tåle tung trafik, og deraf følger, at en kommune ikke kan betale for eventuelle skader. Fordi det i så fald er gammel byggesjusk.

- Jeg kan godt forstå, at beboerne er trætte af flere år med tung trafik. Det vil give støv og støj, men når det er en kommunal vej, kan et byråd beslutte at bruge vejen som adgangsvej til en byggeplads.

- Beboerne behøver dog ikke at bekymre sig om skader på vejen, fordi det er kommunen, der skal vedligeholde vejen efter byggefasen, og kommunen vil sagtens kunne love at forbedre vejen efter byggeriet, så den kommer til at se pæn ud, siger Allan Malskær, der vurderer, at beboerne i området først og fremmest skal kæmpe for at få kontrol med de regler, der sættes op for kørsel.

- Det skal selvfølgelig være sådan, at der ikke køres klokken fem om morgenen, og at hastigheden begrænset. Kommunen skal også sikre, at der er en kontaktperson, som beboerne kan ringe til, og der skal være nogle, der løbende fejer det skidt og møg sammen, der vil komme.

- Beboerne skal også passe på ikke at parkere tæt på vejen, fordi der vil være risiko for stenslag. Og kommunen har mulighed for at give bøder, hvis reglerne ikke overholdes, siger Allan Malskær.

