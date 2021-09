Susanne åbner sin have i Nivå

Arrangementet finder sted i anledningen af, at indehaveren Susanne Kolmos er gået på fuldtid med virksomheden, som blev skabt i efteråret 2019, sideløbende med, at hun havde et deltidsjob som regnskabschef i en modevirksomhed under etablering. Kunder har fundet vej via hjemmesiden www.Sushavedesign.dk, og nu er der kommet så meget gang i forretningen, at hun vil forsøge sig som 100 procent selvstændig.