Jobpatruljen er drevet af fagforeningerne HK og 3F med støtte fra en bred vifte af fagforeinger under LO. Hele året rådgiver Jobpatruljen om unges rettigheder og vilkår, og de kan kontaktes på Jobpatruljen.dk. Foto: Trine Lønbro Nielsen

SuperBrugsen er en god arbejdsplads for unge

Fredensborg - 22. juli 2019 kl. 04:28 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved du, hvor meget du er berettiget til at få i feriepenge? Får du løn undersygdom? Bærer du noget, der vejer mere end 12 kilo i løbet af en arbejdsdag? Jobpatruljen er i disse uger rykket ud i Nordsjælland for at finde ud af, om alle de mange unge sommerjobbere arbejder under ordentlige forhold. I dag er patruljen stoppet ved Humlebæk Centret for at kigge nærmere på arbejdsvilkårene i SuperBrugsen.

- Her er der garanteret en del ungarbejdere ansat. Det er der typisk hos de større supermarkeder, lyder det fra Martin Thing fra Jobpatruljen, inden vi sammen med hans kollega Pelle Sommerlund går ind i butikken.

Vi går gennem frugt- og grøntafdelingen. Her bugner hylderne af friske råvarer, og snart bevæger vi os videre ind i kolonialafdelingen, hvor dåserne med flåede tomater står snorlige. Her finder Martin Thing og Pelle Sommerlund den første af butikken ungarbejdere, der netop er i gang med at sætte varer på plads og rette hylderne til.

- Er der en leder her i butikken, som vi kan få lov til at tale med?, spørger Martin Thing, efter han kort har præsenteret sig selv og sit arbejde.

Et interview

Med tilladelse fra butikschefen får de lov til, at interviewe 16-årige Mathias Reiche, der sommeren igennem arbejder mellem 10 og 12 timer om ugen. Martin Thing interviewer og notere svarene ned på en iPad, mens Pelle Sommerlund supplerer.

- Får du lønsedler hver måned?

Mathias Reiche nikker.

Får du aften- og weekendtillæg?

- Ja, det gør jeg.

Ved et spørgsmål angående løn under sygdom udpensler Pelle Sommerlund de rettigheder, som Mathias har, når han har mere end otte timers arbejde om ugen. Det er nemlig ofte her, at de unge bliver snydt, fordi arbejdsgiveren i nogle tilfælge ikke selv kender reglerne.

- Du er dækket af funktionærloven, der giver dig ret til løn under sygdom, så snart du arbejder mere end otte timer.

Oplysningskampagne

Jobpatruljen har ifølge Martin Thing og Pelle Sommerlund i år besøgt mellem 200 og 300 virksomheder i Hovedstadsområdet. Formålet har ikke været at give arbejdsgiverne en løftet pegefinger, men nærmere at gøre de unge mennesker opmærksomme på de rettigheder, de har i forhold til løn og ferie og i forbindelse med sygdom.

- Det er de færreste virksomheder, der bryder reglerne med vilje. Det er ofte, fordi de ikke selv er klar over, at de unge eksempelvis har nogle særlige rettigheder i forbindelse med sygdom, når de arbejder mere end otte timer. Derfor oplyser vi de unge om det, så de nu og i fremtiden kan gøre deres arbejdsgivere opmærksomme på det, fortæller Martin Thing.

Selvom det af og til hænder, at virksomheder ikke har helt styr på reglerne, er det dog sjældent, at Jobpatruljen griber ind. Oftest minder de blot lederne om, hvilke rettigheder deres ansatte har, inden de forlader virksomheden igen.

- Det er meget sjældent, at vi ser så grove arbejdsforhold, at det er nødvendigt for os at reagere. Det er sket meget få gange, at vi har kontaktet arbejdstilsynet, forklarer Pelle Sommerlund.

En god arbejdsplads

Efter små ti minutter med en stribe af spørgsmål er undersøgelsen af SuperBrugsen i Humlebæk Centre slut. Martin Thing og Pelle Sommerlund kan konstatere, at SuperBrugsen i Humlebæk er et af de steder, hvor medarbejderne kan føle sig helt trygge ved at være ansat.

Her overholder de alle regler til punkt og prikke, og det kommer ikke bag på Martin Thing og Pelle Sommerlund.

- SuperBrugsen hører under Coop, som er en del af en landsoverenskomst. Det er en stor kæde med en stor HR-afdeling. Det er meget sjældent, at vi oplever, at de store kæder ikke har styr på tingene, siger Pelle Sommerlund afslutningsvist.

Jobpatruljen udarbejder hvert år en evalueringsrapport på baggrund af de data, som de har indsamlet henover sommeren. Rapporten forventes færdig i september.