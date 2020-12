Super tilbud, men: GDPR driller tilbud om træning til 500 borgere

Se billedserie Selvtræning er godt - billedet her er fra Fredensborg Roklub. Omkring 500 borgere har været tilknyttet kommunens træningscentre på plejecentrene. Nu kan de træne for samme beløb i de private træningscentre. Foto: Allan Nørregaard

Tre private fitnesscentre har helt ekstraordinært skabt et særligt tilbud til de ældre borgere, der er forhindret i at selvtræne på plejecentrene.

Fredensborg - 03. december 2020 kl. 10:05 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

I øjeblikket er det mest »mund til mund«-metoden, sociale medier, måske også kommunens hjemmeside og her i dag - Frederiksborg Amts Avis!

Det hele skal bruges til at sprede det gode budskab, at de cirka 500 borgere tilknyttet kommunal selvtræning nu kan lave en aftale med et af tre fitnesscentre i kommunen. Prisen er den samme - blot 150 kroner om måneden, og det er spidskandidat for De Konservative, der har skabt kontaktet til fitnesscentrene og lavet aftalerne, som han ser som et fornemt eksempel på, at det private erhvervsliv hjælper til i en presset situation.

Hjælp de ekstra udsatte Men det hjælper bare ikke så meget, hvis de berørte borgere ikke kender til tilbuddet. Så hvis De, kære læser, kender en person, der har trænet på plejecentrene og nu ikke mere på komme til træningen på grund af Covid-19 smittetallene - ja, så giv besked om den nye mulighed.

Fakta Selvtræning har været nedlukket siden den 16. november på grund af et stigende smittetal med Covid-19.

Omkring 500 borgere benytter sig af selvtræning, der koster et mindre gebyr om måneden - 150 kroner.

Nu har tre fitnesscentre i kommunen lavet et tilbud, hvor borgere på selvtræning kan træne på særlige tidspunkter for samme beløb.

Man kan kontakte Fit & Sund i Cirkelhuset på telefon 2467 6017, Lets Move i Humlebæk på 4920 0330 og Fredensborg Sundhedscenter på 4848 0276. Et brev direkte til de 500 borgere ville dog være lettere, mener Jesper Tvilde, der først og fremmest understreger, at træningen er vigtig - det har betydning for helbredet at holde sig i gang, også denne vinter med Corona-virussen i omløb i samfundet.

- Vi taler om en gruppe borgere, der i forvejen har været ekstra udsatte i corona-tiden. De er blevet afskåret fra deres familie, deres sociale netværk og deres daglige aktiviteter. Derfor er det godt, at vi nu i fællesskab med Fit & Sund, Letsmove og Fredensborg Sundhedscenter kan præsentere et tilbud, der netop er målrettet denne gruppe bestående af omkring 500 borgere, understreger Jesper Tvilde i en pressemeddelelse.

Skriv nu et brev Morten Tjæder, husleder i Fit & Sund i Cirkelhuset i Kokkedal, fortæller, at Fit & Sund har holdt de ældre medlemmer i gang via online træning under nedlukningen, og det har været højt værdsat.

Jesper Tvilde har i Handicaprådet presset på for at få Fredensborg Kommune til at engagere sig mere aktivt i samarbejdet med de private fitnesscentre.

- Det er mit håb at kommunen vil hjælpe med et brev eller en E-mail til de berørte borgere, så de selv kan tage stilling til tilbuddet om at fortsætte deres træning. Jeg mener det er en oplagt opgave for Social- og Seniorudvalget at se på denne sag. Det er en gevinst for de ældre, at de kan fortsætte træningen, og derfor er den også en gevinst for kommunen, mener jeg. Kommunen er jo til for borgerne, pointerer Jesper Tvilde.

Ideen har da også været til diskussion, fortæller Hans Nissen (S), der er formand for Social- og Seniorudvalget.

Jesper Tvilde (tv), konservativ spidskandidat til byrådet, har længe presset på for at få skabt et samarbejde mellem kommunen og de private fitnescentre. Her Morten Tjæder fra Fit & Sund i Cirkelhuset. Privatfoto

- Jeg synes, at det er en god ide, fordi vi har brug for at fastholde borgerne i selvtræning, og vi vil gerne som kommune gøre opmærksom på muligheden. Men der er nogle ret stramme regler for GDPR på området, siger han.

Vil presse mere på Hans Nissen oplyser, at kommunen selvfølgelig kan trække lister på de borgere, der benytter sig af selvtræning på plejecentrene. Imidlertid får det karakter af reklame, hvis kommunen bruger de lister til at gøre opmærksom på et privat tilbud - selvom det er nok så fornuftigt og har folkesundheden for øje. GDPR-reglerne kan være ret firkantede, fastslår Hans Nissen.

Han lover at presse på som udvalgsformand for at få fundet en løsning, der rækker ud over det at skabe opmærksomhed med en tekst på kommunens hjemmeside. Det kunne være i form af et brev, som også Handicaprådet har diskuteret - altså et rigtigt brev, et postkassebrev, som muligvis ikke er omfattet af samme regler som den elektroniske kommunikation.