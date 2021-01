Se billedserie Marianne Randrup vil tilbyde behandling i meditation og mindfullness. Foto: Peter Mailand

Send til din ven. X Artiklen: Succesfuld frisør sadler om: Frisørsalon bliver til wellnesshus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Succesfuld frisør sadler om: Frisørsalon bliver til wellnesshus

Selvom 60-årige Marianne Randrup havde succes med sin frisørsalon i Humlebæk, så er hun slidt ned efter 40 år i branchen. I stedet vil hun nu skabe et nyt et sundheds- og velværehus

Fredensborg - 13. januar 2021 kl. 06:34 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Efter 40 år som frisør er Marianne Randrup slidt ned, og derfor har hun lukket sin frisørsalon Zenz i Humlebæk. Men selvom hun har rundet de 60 år, er hun dog ikke færdig på arbejdsmarkedet. Tværtimod.

For nu er hun i fuld sving med at ombygge frisørsalonen overfor Netto til et nyt wellnesshus, hvor hun vil udbyde kurser i healing og mindfullness.

"Det er jo ikke noget der er fysisk belastende, så jeg håber da, at jeg kan fortsætte med det i mange år," siger hun til Uge-Nyt.

Blev grøn frisør Marianne Randrup har haft sin egen frisørsalon i 24 år. Alligevel er det ikke mere end tre år siden hun sidst sadlede om og skiftede de syntetiske produkter ud med mærkerne fra den grønne frisørkæde Zenz. Og selv om det hurtigt blev en succes, så kan hun ikke mere.

"De sidste ti år har jeg haft udfordringer med min nakke og skuldre. For selvom jeg skiftede til grøn frisør, så var kunderne der jo med det samme. Så jeg har haft rimeligt travlt, de seneste år, og det har jeg kunne mærke på min krop," siger hun til Uge-Nyt. Alligevel forsøgte Marianne Randrup, at drive frisørsalonen videre i flere omgange.

"Det er jo en stor beslutning at lukke sin forretning. For det var jo ikke fordi det gik dårligt. Men jeg har altså valgt at stoppe, mens jeg var på toppen," siger hun.

"Jeg forsøgte at have åbent to dage om ugen, men måtte erkende, at det fysisk ikke var muligt," siger hun.

Derfor sadler hun nu om igen, og i sidste uge rykkede håndværkerne ind.

Healing og meditation Marianne Randrup lærte selv at meditere for 30 år siden, og for syv år siden fik hun papir på det, så hun kan undervise.

"Jeg vil udbyde behandling inden for healing og mindfullness. Så det skal være et sundheds- og velværehus for krop og sind," siger hun.

Samtidig åbner hun også døren for andre behandlere.

"Så hvis nogen står og mangler et lokale med en super beliggenhed, så skal de være velkommen til at kontakte mig, så kan vi lave et behandlerfælleskab," lyder opfordringen.

Går alt efter planen kan Marianne Randrup om få uger slå dørene op til de nye lokaler.

"Jeg satser på, at jeg er i gang i starten af februar. Der skulle det hele meget gerne være klar," siger hun.