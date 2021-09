Styrk din sundhed i naturen

Billetter til foredraget om naturens positive indvirkning på helbredet koster 50 kroner (40 kroner for medlemmer af Biblioteksklubben) og kan købes via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Udover at være et almindeligt foredrag, hvor alle er velkomne, fungerer arrangementet med Peter Qvortrup Geisling også som startskud for deltagerne til Fredensborg Bibliotekernes udsolgte »Hold hjernen frisk i naturen«-forløb. Her skal de 20 tilmeldte personer over otte tirsdage rundt i Fredensborg-området og lave øvelser for både krop og hjerne.