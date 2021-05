Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udstedt et påbud om at alle elever og ansatte på Humlebæk Skole skal testes. Arkivfoto.

Styrelse udsteder påbud: Alle på skole skal testes

Sådan lyder et påbud som Styrelsen for patientsikkerhed i dag har udstedt til Fredensborg Kommune. Det oplyser kommunen på deres hjemmeside.

"De seneste dage er der konstateret forholdsvis mange tilfælde med Covid-19 blandt ansatte og elever på Humlebæk Skole. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed i dag udstedt et påbud, som betyder, at samtlige elever og ansatte skal have taget en PCR test inden mandag den 17. maj, hvor skolen åbner igen efter Kristi Himmelfartsferien," står der på hjemmesiden.