Styrelse: Mange aftaler er indgået mundtligt

»Vi har som mål, at mest muligt af sagsbehandlingen skal foregå automatisk. Dette er både for at spare ressourcer og sikre en hurtigt sagsbehandling af hensyn til erhvervet. Sammenholdt med det meget beskedne antal sager, hvor vi konstaterer manglende rådighed, betyder det, at vi ikke finder det nødvendigt systematisk at kræve dokumentation for rådigheden. Vi er derfor trygge ved, at den kontrol, vi foretager i dag, er tilstrækkelig.«, lyder svaret fra Landbrugsstyrelsen.

»Hvis vi krævede, at alle forpagtningsaftaler skulle vedlægges i ansøgningerne, vil det betyde, at langt hovedparten af ansøgningerne skulle behandles manuelt, fordi vedhæftede dokumenter ikke kan valideres og godkendes automatisk. Dette vil medføre et ekstra ressourceforbrug og indebære en risiko for at forsinke udbetalingerne.«

»Forpagtninger er en privatretlig aftale mellem ejer og forpagter. I forbindelse med støtteordningerne anbefaler vi skriftlige aftaler, for at undgå misforståelser, men alligevel bliver mange aftaler indgået mundtligt. Det er meget udbredt i dansk landbrug at forpagte arealer, men der findes altså ikke noget krav i lovgivningen om, at forpagtningsaftaler skal være skriftlige.«

- Som jeg forstår det, sker det ikke i dag. Hvorfor ikke? Det ville ikke give jer ekstra arbejde, fordi det er lagt over på ansøgeren, og i tilfælde, hvor gamle aftaler er udløbet, vil det være svært for ansøgeren at sige »Hov, det har jeg glemt i travlheden« - fordi ansøger i så fald har siddet og vedhæftet gamle aftaler?

