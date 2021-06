Se billedserie Den 45-årige og forsvareren ankede ikke dommen på stedet, men henkastet lød det fra manden, at han »tror, vi ses i landsretten«. Foto: Thomas Kellermann

Strid om sti tværs over mark: Nu er mand dømt for vold

Sagen om den trampesti i Langerød, en gruppe lokalborgere mener eksisterer og bør reetableres, tæller nu også dom i en straffesag.

Fredensborg - 14. juni 2021 kl. 05:55 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Deres opfattelse af, hvorvidt der eksisterer en sti mellem Langerødvej og Danstrup Hegn, kunne ikke være mere divergerende. Til gengæld var der ligheder i forklaringerne fra den 45-årige mand, der var tiltalt, og den forurettede, ældre herre. De to røg i karambolage i september 2020, og den 45-årige mand var tiltalt for at have truet og slået den ældre herre. Fredag blev den 45-årige mand ved retten i Helsingør idømt 60 dages betinget fængsel.

Bange for spark fra ældre herre Den 45-årige lagde ellers ud med at forklare, at han selv følte sig overfuset, da »en tordensky« - den ældre herre - kom gående mod ham og var hidsig, rød i hovedet og slog ud efter den 45-årige. Han blev bange, da den ældre herre prøvede at sparke ham, lød det videre. Den 45-årige lagde herefter ikke skjul på, at han tog den ældre herres telefon og sagde, at den var konfiskeret, fordi den ældre herre havde filmet.

Som den ældre herre efterfølgende forklarede, filmede han, fordi han er af den opfattelse, at der eksisterer en trampesti mellem Langerødvej og skoven Danstrup Hegn. Han tog derfor ned til det sted, hvor der på dagen i september var ved at blive opsat et hegn, til den ældre herres store irritation.

Fakta Som det forleden blev beskrevet i Frederiksborg Amts Avis, er der i Langerød uenighed i lokalsamfundet om, hvorvidt der skal være og har været en trampesti, der forbinder Langerødvej og skoven Danstrup Hegn.

I artiklerne blev blandt andet medlemmer af Stigruppen under Langerød Landsbylaug og gårdejeren, der har sat hegn op, nævnt med navn.

Ingen af dem, der var en del af retssagen om voldsepisoden, er nævnt med navn i den hidtidige dækning af sagen om stien, ligesom deres navne ikke er nævnt i denne artikel. - Der var en kommunal vandresti, hvor der var begyndt at blive sat hegn op. Det gik jeg ind og tog billeder af, for vi har brugt den siden 1982. Bagefter mødte jeg så den her person, jeg aldrig havde mødt før, lød det blandt andet fra den ældre herre i vidneforklaringen, der på samme måde sagde, at han blev bange, da han så den 45-årige, som var hidsig. Den ældre herre fik efter episoden sin telefon tilbage. Den havde den 45-årige afleveret til politiet.

Den ældre herre blev til dels bakket op af et vidne, som ligeledes er fra Langerød-området og havde overværet noget af situationen. Dog ikke nok til, at han i retten kunne huske detaljerne omkring slagene, men det havde sat sig fast, at den 45-årige havde sagt »jeg slår dig ihjel«, lød det fra vidnet, der til gengæld tilføjede, at selvom han indledningsvis var træt af hegnet, synes han nu, det er »okay og et pænt hegn, og jeg er glad for de køer, der går på grunden.«

Det lagde den 45-årige således også vægt på, ligesom han tilføjede, at der er tale om, at den ældre herre befandt sig på »en privat vej«, og at der ikke skal være nogen trampesti.

Betænkningstid Baggrunden for karambolagen skal altså findes i sagen om stien i Langerød, der forleden blev beskrevet i Frederiksborg Amts Avis.

Retten lagde vægt på den ældre herres forklaring, og at den til dels blev støttet af vidnet. Videre forklarede dommeren ved afsigelsen, at en enig domsmandsret ikke tvivlede på, at den 45-årige ville have den ældre herres telefon, og at de fandt, at han havde slået den ældre herre i mave og bryst og truet med at »smadre ham«, hvis den ældre herre ikke afleverede telefonen.

Således blev den 45-årige idømt 60 dages betinget fængsel med et års prøvetid og betaling af sagens omkostninger. Man ville ikke pålægge den 45-årige samfundstjeneste, da han har problemer med smerter i ryg og nakke.

Den 45-årige og forsvareren gik efterfølgende ud i en rum tid for at beslutte, hvorvidt de ville anke dommen på stedet. De kom ind og fortalte, at de ville gøre brug af de to ugers betænkningstid, der var blevet stillet til rådighed. Umiddelbart da dommen lød, sagde den 45-årige dog, at han »tror, vi ses i landsretten«.

