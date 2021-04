De fleste idrætsgrene koster penge, og ridning er dyrt. En af kommunens rideklubber må nu til lommerne, fordi aftalerne om opstaldning var uklare. Foto: Mie Neel (arkiv) Foto: Mie Neel

Strid om penge og ponyer er afgjort i retten

Det er problematisk, hvis økonomiske aftaler om fritidsaktiviteter ikke findes på skrift. En sag om betaling for opstaldning af ponyer er afgjort i retten.

Fredensborg - 21. april 2021 kl. 20:34 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

En af kommunen større rideklubber er blevet dømt til at betale godt 81.000 kroner for opstaldning af ponyer, og derudover 22.110 kroner i sagsomkostninger til den sagsøger, der ville have penge for opstaldningen.

Det viser en udskrift af en dom fra Retten i Helsingør. Kernen i sagen er, at aftalerne mellem rideklubben og ejeren af staldene ikke har været særlig klart defineret og beskrevet. Aftalerne har først og fremmest været mundtlige. Parternes udsagn i retten viser også, at der i perioder har været et godt samarbejde og indbyrdes forhold mellem rideklubben og ejeren af de bokse, hvor hestene igennem en årrække har været opstaldet. Rideklubben anfører desuden, at rideklubben i en årrække ikke har betalt for boksleje, og derfor havde rideklubben en klar forventning om, at der ikke skulle betales leje i 2019.

Retten traf en afgørelse ud fra konkrete oplysninger om, at ejeren af staldene havde opkrævet betaling for fem måneder af 2019, ligesom der også er dokumentation for, at der er opkrævet leje for dele af 2018. I løbet af 2019 indgik parterne en aftale om, at der ikke skulle opkræves leje resten af året, men det betyder ikke, at ejeren af staldene giver afkald på lejen for de fem måneder, vurderer Retten i Helsingør.

Deraf følger, at rideklubben skal betale de godt 81.000 kroner samt sagsomkostninger for modparten, hvilket er yderligere 22.110 kroner.