Venstre har skærpet den grønne profil, men to ud af tre punkter på Venstres »praleliste« over klimainitiativer er lånte fjer, mener Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Foto: Thomas Olsen

Strid om Venstres grønne liste

Fredensborg - 31. maj 2021 kl. 04:20 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Venstres byrådsmedlemmer har skærpet den grønne profil de seneste år, og det udløste i tirsdagsavisen en liste over initiativer og ideer, som partiet selv mener, at partiet har sat først på den politiske dagsorden.

Listen fik dog Lars Simonsen til at reagere meget skarpt, fordi han mener, at listen er fuld af fejl. Størstedelen af initiativerne er enten kommet fra andre partier eller udviklet i fællesskab, mener han.

- Nul-energiskolen ved Vilhelmsro... Nej, det var Thomas Lykke og Ole Marthedal, der foreslog den som 0-energiskole, og det var også en god ide. Lars Voss Kemi?... Jo, det kan Venstre godt selv synes, men jeg havde allerede sat emnet på dagsordenen efter at have hørt radioprogrammerne. Og kunstgræsbanerne! Der kan jeg tydeligt huske, at det var Bo Hilsted og mig selv, der bragte det emne frem først, og det er decideret forkert, at Venstre tager æren for rensningsanlæg på Karsemosegaard. Men i øvrigt arbejder vi slet ikke på den måde i udvalget - vi bidrager alle til at finde de gode løsninger, forklarer Lars Simonsen (R), der gerne tager Venstres liste punktvis for at tilbagevise de fleste af partiets sejre.

- Grusgraven ved Humlebæk? Sagen er den, at forvaltningen var i gang med at lave et høringssvar, og det svar blev ikke ændret af den politiske behandling. Det kan godt være, at Venstre først foreslog, at kommunen skal være CO2-neutral allerede i 2032. Norfors og dioxinudledning kan jeg ikke lige huske, men Venstre stod ikke alene med en kritik.

- Men det var Venstre, der tog sagen i byrådet?

- Det kan jeg ikke huske, svarer Lars Simonsen, der afviser, at Venstre stod alene med ønsket om at udpege arealer til solceller i planstrategien.

Mange partier støttede netop solceller, og ja - Venstre opdagede en fejl i beregningerne for varme til Teglsøhusene og Sølyst Strandpark, men det var en regnefejl uden praktisk betydning. Den bagvedliggende diskussion om for høje krav til den økonomiske rentabilitet for at indføre fjernvarme har Lars Simonsen rejst for to-tre år siden i et formandsbrev til flere relevante folketingspolitikere, fortæller han.

- Det var SF, der foreslog klimavenlige materialer i Nivås bymidte, så jeg kan ikke genkende, at det var Venstres forslag, og biodiversitet - nej! Det har vi alle arbejdet og samarbejdet om. Donse å - jeg kan slet ikke genkende noget af Venstres argumentation i den sag,

Han giver Venstre medhold i, at partiet står bag forslaget om at klimamærke alle politiske sager, og Venstre stod også alene med ønsket om at droppe valgplakaterne for at spare CO2-aftrykket.

- Jeg skal ikke afvise, at Mie Stattau et par gange har talt imod træpillefyr i kommunens ejendomme. Men partiets næste punkt er nok det punkt, som får mig til at reagere allermest. Da vi begyndte på klimainvesteringer i kommunen, var det netop Venstres krav, at rentabiliteten blev 1,3 procent og ikke 1,1 procent, som vi andre ellers ønskede, siger Lars Simonsen, inden han tilføjer:

- Nej, det er forkert, at Venstre fik genindført puljen til energitjek. Med gadelys og LED - jo, der havde de en fin pointe, men det er jo ikke sådan, at vi får et godt samarbejde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. To ud af tre punkter i Venstres liste er helt forkerte. Vi kommer netop så langt politisk i Fredensborg Kommune, fordi vi er gode til at samarbejde med hinanden, og der spiller de Konservative jo ind på en rigtig god måde, siger han.