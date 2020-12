Strandvejskirken uddeler familieposer

20. december uddeles der godteposer til l børn i Humlebæk, der har brug for lidt ekstra hygge til dette års juleferie

Søndag 20. december kl. 13 til 15 uddeler Strandvejskirken i samarbejde med Frivillighedscenteret 100 familieferieposer til børn i Humlebæk, der har brug for lidt ekstra hygge til dette års juleferie. Flere familier har en oplevelse af, at der i år har været mere hjemmetid end normalt, og juleferien bliver samtidig anderledes, da mange familiebesøg og aktiviteter må aflyses. Mange kirker rundt omkring i landet arbejder derfor sammen om dette projekt.

Gaveposen har derfor til formål at pege på julens budskab og komme med idéer til aktiviteter og hygge i juleferien. Posen indeholder blandt andet aktivitetshæfte og malebog med julens budskab, oplæg til kreative projekter og en masse godter.

"Vi sørger selvfølgelig for at holde corona-afstand og have handsker og mundbind på. Samt sende folk hurtigt videre, så vi ikke klumper sammen," lyder det i en pressemeddelelse.

/pm