To borgere har også kommenteret på planerne om et vildtreservat. En borger ønsker, at strandjagten skal fortsætte - en anden ønsker, at den ophører, fordi strandjagten er farlig og ødelægger oplevelsen af fuglelivet. Arkivfoto: Lars Skov

Strandjagt undgår forbud nær rasteplads for fugle

Området ud for fugletårnet er det eneste sted mellem København og Helsingør, hvor der må drives strandjagt fra pram. Jagtperioden går fra den 1. september til den 30. januar, og man må ikke gå i land på strandengene. Såvel jægere som ornitologer er enige om, at overtrædelse af den regel er uacceptabel. Omfanget af jagten er begrænset, og jagten går ikke ud over bestanden af fugle, men er til gene for de besøgende og ornitologerne. En tæller ved indgangen til området viser, at der er cirka 50 besøgende om dagen i området. Surfere er meget sjældent i området, da vanddybden er for lav.