Skovgården i Humlebæk har en afdeling med plejeboliger, der ligger adskilt fra rehabiliteringsdelen. Nu rømmes rehabiliteringsdelen, fordi størstedelen af personalet er ramt af Covid-19. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Stort udbrud: Nybygget plejecenter må sende borgere hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort udbrud: Nybygget plejecenter må sende borgere hjem

Personalet på det nybyggede plejecenter Skovgården i Humlebæk er så hårdt ramt af Corona, at borgere i rehabiliteringsdelen sendes hjem før tid. Vi skal nok løfte opgaven, men det er den situation, vi frygtede i vores mareridt, siger udvalgsformand Hans Nissen (S).

Fredensborg - 13. januar 2021 kl. 09:20 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Omkring 15 borgere, der er udskrevet fra sygehus og ligger i rehabiliteringsafsnittet på Skovgården i Humlebæk, bliver sendt hjem før tid. De bliver enten kørt ud i eget hjem for derefter at få hjælp fra hjemmeplejen eller de bliver kørt til ledige plejeboliger, der ligger i tilknytning til kommunens andre plejecentre. Fraflytningen er en nødvendig beslutning efter, at rehabiliteringsdelen på det nybyggede Skovgården i Humlebæk er ramt af Covid-19.

Indtil videre er det lykkes at undgå, at Covid-19 har bredt sig til den del af plejecentret, der er egentlige plejeboliger. - De to afdelinger er adskilt, og vi håber at kunne undgå, at smitten også rammer plejeboligerne. Det største problem er, at det er personalet, der er smittet, og så bliver det svært at løfte plejeopgaverne. Tallene ændrer sig hele tiden - jeg har tidligere fået tal på, at vi kun havde tre medarbejdere på rehabiliteringsdelen, der ikke var smittet, siger Hans Nissen, formand for Social- og Seniorudvalget.

Det skal nok lykkes Han betegner situationen som et mareridt, men fastslår også, at borgerne kan være rolige - kommunen skal nok løse opgaven. - For borgerne er det slemt, når de bliver smittede, men den altoverskyggende udfordring er, at opgaven bliver hård for os, når plejepersonalet også er smittet. Vi er nødt til at have plejepersonale for at sikre, at borgerne kan få den pleje, de har behov for, understreger han.

Planen er nu, at rehabiliteringsdelen bliver for alle de borgere, der eksempelvis er til genoptræning efter et hospitalsophold eller er indlagt til aflastning. Naturligvis prøver alle involverede at gøre alt for at sikre, at smitten ikke kommer med ud i hjemmeplejen og rammer social- og sundhedsassistenterne og sygeplejerskerne derude, understreger Hans Nissen. Det er uvist, hvordan smitten har ramt så hårdt på rehabiliteringsafdelingen på Skovgården. Øresundshjemmet i Humlebæk og Lystholm i Fredensborg er også ramt af Covid-19, men her har udbruddene været langt mindre.