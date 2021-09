Operasanger Lars Bo Ravnbak optræder ved den kommende kulturuge ved Esrum Sø. Her et foto fra en tidligere begivenhed med operasangeren i Baadhuset. Arkivfoto: Per Frost Henriksen

Stort program: En uge med kunst og kultur på kanten ved Esrum Sø

"Det er et nyt projekt, der går ud på at give de besøgende et indblik i, hvilke kultur- og oplevelsesperler, der gives her ved kanten til Esrum Sø, og det historiske sted," lyder det fra arrangørerne i en pressemeddelelse.

Udstillinger med lokale kunstnere

I Bådhuset vil der være udstilling og salg af malerier og tegninger udført af lokale kunstnere - med hver deres streg. Også lokale forfattere vil være til stede med deres bøger. Der vil hver dag være mulighed for at deltage i et amerikansk lotteri, hvor man kan vinde et maleri og andre præmier. Blandt andet en gratis sejltur for to med en at Bådfarten Esrum Sø's flotte færger.