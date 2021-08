Nye indsatser og en dagbehandlingsskole blev i 2018 samlet på Møllevejen for at styrke de gode tilbud inden for kommunegrænsen. Indvielsen skete i august for tre år siden (billedet). Denne sommer er stedet præget af et lederskifte på skolen og genopslag for de jobopslag, hvor der søges psykologer til såvel skolen som familieafdelingen. Foto: Fredensborg Kommune

Stort pres på det hold, der hjælper børn og unge i problemer

Møllevejens hold af lærere, pædagoger og psykologer må ud i genopslag for at få psykologer til de ledige stillinger. Der er i øjeblikket udfordringer, som ledelsen arbejder på højtryk for at få løst. Presset, der også er generelt på området, rammer snart politikernes bord.

10. august 2021

Den 8. juli kom et genopslag med titlen »Er du vores nye behandlingskoordinerende psykolog på Møllevejens dagbehandlingsskole?«. Hvis man søger på gamle opslag med samme titel, er det første opslag med samme overskrift fra slutningen af marts - og kan spores i samlet set tre opslag i perioden fra marts til nu.

Dagen før, den 7. juli, kom et genopslag af et jobopslag med beskrivelsen af to fuldtidsstillinger som psykolog til »Vejledning og Behandling«, der ligger på samme adresse på Møllevejen.

Derude ligger Fredensborg Kommunes specialiserede indsats på familiebehandling, PPR-funktioner og specialtilbuddet Møllevejens Skole, hvor det blev samlet omkring 2018 efter stigende udgifter på det specialiserede område for børn i skolealderen.

Hvad skyldes de mange jobopslag og genopslag? Frederiksborg Amts Avis erfarer, at Møllevejen i begyndelsen kom dårlig fra start med et kritisk opråb fra skolelederne ude på folkeskolerne, og der tales stadig om høj personaleomsætning blandt lærerne på Møllevejens Skole og medarbejdere, der har problemer med stress.

Sygefraværet er faldet Susanne Lyngsø, centerchef for Familie og Handicap, fortæller imidlertid, at sygefraværet er mindre end de foregående år, og at der ikke er stigende antal klager. Hun oplyser samtidig, at der i øjeblikket er udfordringer med trivslen på Møllevejen, og da antallet af underretninger stiger over hele kommunen, er medarbejderne presset af det stigende antal sager.

- Jeg har hørt, at der er mange klager over Møllevejens Skole fra forældre, og jeg har hørt, at der er mange klager over ventetider i Vejledning og Behandling, også på Møllevej. Er det korrekt?

- Vi oplever ikke, at der er mange klager, og antallet har ikke været stigende, svarer Susanne Lyngsø.

- Jeg kan se, at der denne sommer er flere genopslag af psykolog-stillinger på Møllevejen. Hvad skyldes det?

- Vi har ledige stillinger slået op, da det har været svært at rekruttere psykologer, efter nogle af vores tidligere ansatte har ønsket at starte egen praksis op. Vi oplever, som mange andre, at vi har rekrutteringsvanskeligheder på både PPR og behandlingsområdet.

- Er der problemer med stresssygemeldinger og opsigelser blandt lærere, pædagoger og psykologer ude på Møllevejen?

- Vi har, i de nævnte personalegrupper, haft én medarbejder der har været længerevarende sygemeldt af arbejdsrelaterede årsager. Vi har derudover haft en håndfuld medarbejdere, der har været sygemeldt mere end ti dage, disse sygemeldinger har ikke være arbejdsrelaterede. I 2021 ligger fraværsprocenten til dato under niveauet for 2019 og 2020 og på niveau med resten af Center for Familie og Handicap.

Har I fået ansat en ny leder til Møllevejens Skole?

- Ja. Den nye leder hedder Anne Gundlund og er startet her den 1. august. Anne kommer med 10 års ledererfaring fra både det almene og det specialiserede område, så blandt andet derfor har jeg store forventninger til, at Anne vil løfte opgaven i fremtiden.

Aktuelle problemer Det er korrekt, at der også er ledige jobs som psykolog i kommunerne omkring Fredensborg Kommune. De nyeste opslag, som Frederiksborg Amts Avis kan finde, er fra Helsingør og Hillerød Kommuner.

Helsingør Kommune søger to psykologer og en vikar, fordi psykologgruppen har fået mulighed for at opgradere. Ligeledes har Hillerød Kommune fire ledige stillinger, hvoraf de tre af stillingerne er nye, tidsbegrænsede stillinger med baggrund i et satspuljeprojekt - altså penge fra Folketinget.

Det er ikke opgraderinger, der præger opslagene fra Fredensborg Kommune, men derimod et tilbud om fagligt fællesskab og en samarbejdsmodel med at sikre tidlig indsats, handling og behandling.

- Er der faggrupper på Møllevejens Skole eller på Vejledning & Behandling, der har sendt et råb om hjælp opad i ledelsessystemet?

- Ikke mig bekendt, hvis spørgsmålet skal forstås på den måde, at det er sket til mig eller et ledelsesniveau over mig, svarer Susanne Lyngsø, centerchef for Familie og Handicap og tilføjer efter at have undersøgt sagen:

- Men den lokale ledelse har orienteret mig om, at der pt er nogle udfordringer som der arbejdes på højtryk for at løse. Der er en tæt dialog mellem ledelsen, medarbejderne og deres repræsentanter, og der er sat eksterne konsulenter på i forhold til at hjælpe med dette.

- Hvordan ser det ud med ventetiderne i sagsbehandlingen i Vejledning & Behandling?

- Der er ingen tvivl om, at vi har mange sager at behandle på Børne- og Familieområdet, og det skyldes en generel stor stigning i antallet af underretninger over de seneste år. En så stor stigning medfører selvfølgelig at der skal iværksættes flere forebyggende foranstaltninger og det er blandt andet Møllevejens opgave, så det kan vores medarbejdere mærke. Derfor er vi i gang med at udarbejde en sag til Social- og Seniorudvalget med forslag til løsninger, herunder fx at se på om vores nuværende måder at gøre tingene på, også er holdbare i fremtiden, forklarer Susanne Lyngsø.

Sagen i stikord I 2018 åbnede en ny indsats på Møllevejen i Nivå, der skal være et kraftcenter for hjælpen til udsatte børn og unge.

Dengang blev familiebehandlingen og PRR-funktionen samlet i teamet »Vejledning og Behandling« med nu 15 psykologer, 13 pædagogiske vejledere, seks praksisvejledere og fem logopæder.

Specialtilbuddet på Kejserdal blev nedlagt, og det samme gjorde Møllevejens daværende skole samt kommunens Spor X. Skoletilbuddene fusionerede i et nyt skoletilbud på Møllevej, der blev lagt tæt på »Vejledning og Behandling« for at sikre synergi. På skolen er der 34 lærere og pædagoger tilknyttet.

Møllevejen som kraftcenter består således både af et skoletilbud på Møllevej og et team, der yder hjælp til børn, unge og famiilier i alle fire bysamfund.

Stedets vision er, at skolen og indsatserne skal passe til børnene og de unge - »det er sagen, der sætter holdet«.

Et notat fra 2017 viser, at baggrunden for det nye kraftcenter var stigende udgifter på det specialiserede område, der ikke kunne rummes inden for budgettet.

Det førte til en model for at skabe et skoletilbud til børn, hvor det i mindre grad blev nødvendigt at henvise til eksterne tilbud uden for kommunen, fordi den type skoletilbud typisk koster 500.000-700.000 kroner per elev. Dengang kostede en plads på Kejserdal 320.000 kroner.

Dagens artikler kigger på, hvordan tilbuddet samlet set fungerer her godt tre år efter åbningen.

