Stort jubilæum: Byens første almene boligselskab er stadig en lille landsby

Hejrevangen i Humlebæk fik sin første blok opført i 1946 og har dermed i år 75-års jubilæum. Det giver anledning til at markere det helt særlige sted, som »den lille landsby« er. Også selvom der har været modstand mod byggerierne undervejs.

Alment boligbyggeri er måske ikke det første, der falder én ind, når man tænker på Humlebæk.

Alligevel dækker »Hejrevangen« over 245 lejemål, der alle har adresse i Humlebæk. I 1969 flyttede de første beboere ind på de i alt 91 rækkehuse på Boserupvej, mens ældreboliger på Øresundsvej og Oscar Brunsvej blev opført i henholdsvis 1977 og 1994. Og det er såmænd 75 år siden, den første af de seks »oprindelige« blokke i Krummediget blev opført.

Fra en af disse tager Poul Kragelund, der er redaktør på et tidsskrift om jubilæet og tovholder på fejringen af 75-året, imod Frederiksborg Amts Avis i sin lejlighed, hvor han bor med sin hustru. Tilstede er også Lars Rich, der er formand for bestyrelsen i Hejrevangens Boligselskab.

Selvom jubilæet rent faktisk var i april, som var den måned, den første blok stod færdig i 1946, kan han allerede nu pege på noget af det, man kan hylde Hejrevangen for til jubilæumsfesten, der finder sted 17. september.

- På godt og ondt er det jo en lille landsby. Vi har et socialt liv med hinanden, der er værd at sætte pris på, siger Lars Rich.

- Der er flere, der har boet her tre-fire generationer. Vi arrangerer masser af sociale ting, hvor eksempelvis musikere kommer forbi, eller vi tager en bustur et sted hen, og folk er også gode til at gøre tjenester for hinanden, supplerer Poul Kragelund.

Historie Skeler man tilbage mod 1945, hvor planlægningen af blokkene var begyndt at tage form, var der dog også stor politisk modstand mod projektet. Et sognerådsflertal bestående af Venstre og Konservative ønskede at privatisere blokbyggeriet, og et københavnsk byggefirma købte et areal mellem de nuværende Krummediget og Humlebæk Strandvej. Firmaet gik dog konkurs efter at have opført to boligblokke, som Hejrevangens Boligselskab efterfølgende overtog, hvorefter det selv opførte yderligere to. Dermed havde man nu de seks blokke, som er de ældste, om som den første af altså markerer jubilæet.

Og også i nyere tid har der været udtalt skepsis over, at man har et alment boligbyggeri i Humlebæk. Og kommunen har også forespurgt at råde over mere end hver 4. lejlighed, som den gør i dag.

- Det sagde vi som forening nej til, for vi gør allerede rigeligt i forvejen, siger Lars Rich.

Her kunne man indvende, at I netop er et alment boligselskab, hvor der burde være plads til alle?

- Vi løfter allerede en stor social opgave. Flygtninge og psykisk syge bliver i høj grad anvist boliger her, og det er ikke altid fedt, hvis du for eksempel er en børnefamilie, der har en skrigende overbo. Det ville de jo aldrig finde sig i i et parcelhuskvarter.

Lang ventetid Men det på trods er ventelisten så lang, at det tager 10 år, hvis man som almen borger skriver sig op til en lejlighed, før man kan flytte ind, fortæller Poul Kragelund:

- Og det er jo alle, der kan blive skrevet op, om man så bor i Kokkedal eller Esbjerg.

Selvom de begge beskriver, hvordan det kan være svært at få yngre til at engagere sig i beboerdemokratiet, er det stadig det velfungerende fællesskab omkring boligerne, Poul Kragelund vil fremhæve nu og til jubilæet. Selvfølgelig ud over, at man kan bo centralt i Humlebæk på god plads til godt 8.000 kroner om måneden.

- Om det så handler om maling, altaner eller el, arbejder vi os altid frem til en god løsning. Også selvom det er den dyre elløsning. Folk vil gerne det bedste for hinanden, om det så betyder huslejeforøgelser. Alle Hejrevangens beboere og andre med tilknytning til boligselskabet er velkomne til reception. Jubilæumsfejringen finder sted fredag den 17. september fra klokken 14 i festlokalet på Oscar Brunsvej 11 i Humlebæk.

Hejrevangen Omfatter i dag 245 lejemål. Herunder rækkehuse på Boserupvej, ældreboliger på Øresundsvej og Oscar Brunsvej og lejligheder i Krummediget.

Siden 1998 er det almene boligselskab blevet administreret af Boligkontoret Danmark.

Hejrevangens Boligselskab blev stiftet 15. maj 1944 og fik sin første boligblok april 1946.