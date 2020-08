Onsdag aften sad et byrådsmedlem til budgetforhandlinger uden symptomer på Covid-19, men en test har vist, at hun var smittet på det tidspunkt. Kan byrådet holde møde fem dag senere på rådhuset? Det er genstand for politisk debat.

Stort afbud til byrådsmøde efter byrådsmedlems Corona-smitte

Fredensborg - 31. august 2020 kl. 11:55 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Afbuddene tikker ind til mandagens byrådsmøde i Fredensborg Kommune efter nyheden om, at byrådsmedlemmet Charlotte Bie (LA) er testet positiv for Covid-19. Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) forstår udmærket enkelte byrådsmedlemmers bekymring, men han fastslår, at byrådet som helhed ikke skal putte sig derhjemme, når alle anbefalinger og regler fra sundhedsmyndighederne bliver overholdt.

Derfor bliver byrådsmødet gennemført fysisk i rådhusets kantine, oplyser borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), der mandag ved middagstid havde fået seks-syv afbud.

- Vi overholder alle sundhedsmyndighedernes krav, og det er afgørende for mig. Vi havde budgetforhandlinger onsdag aften, hvor vi sad i byrådssalen, og hvor to byrådsmedlemmer sad ved siden af Charlotte Bie i mere end et kvarter. De skal selvfølgelig testes, og der bliver indkaldt suppleanter. Men min holdning er, at vi ikke som byråd skal putte os derhjemme, når vi hver dag er ansvarlig for at sende sundhedspersonale og mange andre medarbejdere på arbejde med besked om, at det kan de godt, når retningslinjerne overholdes. Ellers kan vi jo lige så godt lukke hele samfundet ned - og det afgørende er jo, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer er overholdt til punkt og prikke, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

- Jeg har fuld respekt for, at nogle byrådsmedlemmer er utrygge i den aktuelle situation, og der er da intet lettere end at beslutte, at byrådsmødet skal gennemføres digitalt. Men hvad så med resten af efterårets møder - skal vi så igen gå over til digitale møder? Det mener jeg ikke, når vi kan holde møderne fysisk og overholde retningslinjerne til punkt og prikke, tilføjer han og gentager, at der for ham er noget principielt på spil: Byrådet skal som øverste arbejdsgiver for blandt andet sundhedspersonale, lærere og pædagoger også selv være klar til at trække i arbejdstøjet, når de sundhedsfaglige retningslinjer overholdes.

Mødet i byrådssalen onsdag eftermiddag og aften var på en varm sensommeraften med solen, der skinnede ind mod de blændede vinduer, og ventilationen var efter sigende dårlig og luften fugtig. Ja, ventilationen er ikke altid god på rådhuset, konstaterer borgmesteren, der understreger, at mødet blev holdt med afstand til hinanden.

