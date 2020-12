Hylderne var stort set tømt for bøger, da bibliotekarerne onsdag morgen mødte op på årets sidste arbejdsdag. Pressefoto.

Stormløb inden nedlukning: Bibliotekerne rippet for bøger

Efter Statsministerens pressemøde mandag var der nærmest stormløb på bibliotekerne for at låne bøger

Fredensborg - 09. december 2020 kl. 19:30 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Et syn af rippede hylder mødte onsdag morgen personalet på bibliotekerne i Fredensborg. For det var sidste åbningsdag, hvor mange pludseligt fik travlt med at hente bøger inden nedlukningen. Og det kunne i den grad mærkes, fortæller bibliotekschef Lise Kann fra Fredensborg Bibliotekerne.

"Vi har ikke de præcise besøgs- og udlånstal endnu, men i alle tre afdelinger oplevede vi nærmest et stormløb på hylderne," siger hun og tilføjer, at personalet sjældent har oplevet noget lignende.

Derfor var det et sørgeligt syn, der mødte de få ansatte, som onsdag morgen mødte op på årets sidste arbejdsdag.

Kulminerede tirsdag Noget tyder dog på, at borgerne i Fredensborg Kommune hellere vil læse fysiske bøger end e-bøger. For allerede efter Statsministerens pressemøde mandag væltede folk ind på bibliotekerne for at låne bøger med hjem. Dette kulminerede tirsdag, hvor både børne- og voksenbøger blev revet ned af hylderne, fortæller Lise Kann.

"Selvom vi selvfølgelig er triste over at skulle lukke igen, er det glædeligt at se, hvor mange mennesker, der synes det er vigtigt at nå på biblioteket og hente læsestof til familien," siger hun.

Mens de fysiske biblioteker er lukket, så er der fortsat mulighed for at låne bøgerne online, hvor der både er ebøger, netlydbøger og streamingfilm via tjenester som eReolen og Filmstriben.

"Under den sidste corona-nedlukning i foråret oplevede vi store stigninger i udlånet af de digitale bøger og film, og det regner vi med fortsætter henover julen," siger Lise Kann.

Bibliotekerne i Fredensborg åbner efter planen igen den 4. januar.