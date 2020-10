Det er faktisk slet ikke så svært at give jorden tilbage til naturen, fastslår Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Lad skolebørnene stå for at indsamle frøene, lyder opfordringen til Fredensborg Kommune, der markant øger arealerne til at skabe biodiversitet. Foto: Kenn Thomsen

Stor ros og en god ide fra naturens danske præsident

38 hektar syd for Humlebæk redder ikke verdens biodiversitet, men nyheden om byrådspolitikernes beslutning kom alligevel som en god nyhed for Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Især fordi en undersøgelse netop har konkluderet, at Danmark og Belgien er de to lande i Europa, der er dårligst til at beskytte biodiversiteten. Derfor er der virkelig brug for at skabe arealer, hvor de planter og blomster kan vokse uden at der tænkes på den kortsigtede nytteværdi i form af afgrøder.